Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer окончательно одобрена в США

Вакцина Comirnaty, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской корпорацией Pfizer, стала первым из аналогичных препаратов, получивших окончательное одобрение в США. В понедельник, 23 августа, о решении полностью одобрить к применению данную вакцину людьми старше 16 лет сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Это первая вакцина от пневмонии COVID-19, прошедшая в США окончательную сертификацию.

Американское ведомство назвало решение "знаковым событием" в борьбе с пандемией. Для окончательной сертификации препарата ведомству необходимо было изучить примерно в 10 раз больше данных, чем по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. В частности, речь идет об информации, полученной во время массовой вакцинации в США за прошедшие месяцы.

За окончательной сертификацией вакцины может последовать обязательная вакцинация

По мнению многих экспертов, окончательная сертификация вакцины от коронавируса повлечет за собой решения об обязательной вакцинации в ряде учреждений, в частности, в медицинских учреждениях, университетах и городских администрациях. Кроме того, они надеются на новый сдвиг в кампании массовой вакцинации, пишет dpa.

Вакцина BioNTech/Pfizer по-прежнему будет доступна для подростков 12-15 лет в рамках разрешения на применение в чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, продолжит действовать разрешение на применение третьей дозы препарата для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Разработанная немецкой компанией из Майнца мРНК-вакцина в декабре 2020 года была одобрена FDA в рамках процедуры для экстренного применения. Кроме того, аналогичное разрешение в США позже получили вакцины концернов Moderna и Johnson&Johnson.

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