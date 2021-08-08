 Вакцинация от ковида. Ученые опровергли миф, что она вызывает бесплодие | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.08.2021

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Мир

Вакцинация от ковида. Ученые опровергли миф, что она вызывает бесплодие

Эти слухи не новы, но устойчивы: вакцины против COVID-19 вызывают бесплодие - и у мужчин, и у женщин. Обоснована ли эта озабоченность? И насколько сам вирус опасен для репродуктивного здоровья?

Младенцы лежат в ряд

"Вакцинация против вируса SARS-CoV-2 делает вас бесплодным!" Это и подобные алармистские заявления циркулируют в соцсетях уже нескольких месяцев. Сначала утверждалось, что женщины, в частности, должны опасаться за свои репродуктивные способности, чему даже давалось биологическое объяснение: антитела, образовавшиеся в результате действия вакцины, могут не только уничтожить коронавирус, но и наносят удар по белку, который участвует в образовании плаценты в матке.

Все выглядит следующим образом: мРНК-вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna в форме мРНК содержат "строительный план" для поверхностного белка коронавируса, так называемого спайкового белка. В процессе действия вакцины некоторые клетки в организме вырабатывают этот белок, вызывая иммунный ответ, который приводит к образованию антител против данного конкретного вирусного белка.

"Утверждения совершенно необоснованны"

Но, предположительно, антитела якобы действуют и против другого белка, синцитина-1, который участвует в формировании плаценты в матке и необходим для успешной беременности. Причина указанной атаки антител - структурное сходство спайкового белка и синцитина-1, утверждают сторонники теории бесплодия из-за вакцинации. Известно, что спайковый белок коронавируса состоит из 1273 аминокислот, а синцитин-1 - из 538. Исследователи обнаружили последовательность только из пяти аминокислот, в которой два белка похожи. Но и она не идентична. Вот вам и все сходство.

Беременная женщина

Ученые уверены, что вакцинация не вызывает бесплодие

Если верны предположения, что вызванный использованием вакцины иммунный ответ может привести к бесплодию, то "заболевание COVID-19 также или даже в большей степени привело бы к нему", отмечают в специальном заявлении Удо Маркерт (Udo Markert), руководитель лаборатории плаценты в Университетской больнице Йены и президент Европейского общества репродуктивной иммунологии и его коллега Эккехард Шлойсснер (Ekkehard Schleußner), директор роддома Йенской университетской больницы и вице-президент Немецкого общества перинатальной медицины.

"С точки зрения исследования плаценты и репродуктивной медицины эти утверждения, которые сейчас широко распространены, совершенно необоснованны",  - подчеркивают врачи и рекомендуют женщинам пройти вакцинацию.

Страхи мужчин

Но не только женщин беспокоят необоснованные выводы и ложные заявления на сей счет. Новости о негативном влиянии прививок на мужскую фертильность также активно распространяются в соцсетях. Однако результаты одного из исследований, проведенного в США, свидетельствуют о другом: ученые изучили сперму 45 мужчин до и после вакцинации мРНК-вакциной и не смогли найти никакого отрицательного воздействия вакцинации на репродуктивные способности мужчин.

Девушке делают прививку вакциной BioNTech/Pfizer

Прививка вакциной BioNTech/Pfizer

"Мы не смогли найти ни у одного из обследованных мужчин того, чтобы вакцинация оказала какое-либо влияние на качество спермы", - говорит Даниэль Нассау, уролог и один из авторов исследования. Он уверен, что большее количество испытуемых не изменило бы результат.

В то же время Ранджит Рамасами, профессор урологии из Университета Майами, принимавший участие в исследовании вместе с Нассау, упоминает о риске заражения COVID-19 в статье, которая опубликована в The Conversation.

Инфекция опаснее вакцинации

"Прививки от ковида не являются причиной эректильной дисфункции или бесплодия, - пишет Рамасами. - На самом деле SARS-CoV-2 - вирус, вызывающий COVID-19, - создает опасность получить оба заболевания". Уролог и его команда смогли в ходе предыдущего исследования обнаружить вирус в ткани яичек людей, умерших от COVID-19. По словам Рамасами, вирус может не только нарушить выработку спермы и фертильность, но и привести к эректильной дисфункции.

Однако эти результаты не являются совсем уж неожиданными, продолжает Рамасами. Другие вирусы, такие как эпидемический паротит или вирус Зика, также могут вызывать воспаление яичек и ухудшать фертильность. "Чем тяжелее инфекция, тем выше риск бесплодия и эректильной дисфункции. Я могу только настоятельно посоветовать каждому мужчине сделать прививку", - заключил Нассау.

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    Автор: Андрей Гурков


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