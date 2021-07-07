 В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет и старше | Новости из Германии о Германии | DW | 16.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет и старше

При "тщательной оценке" преимущества вакцинации подростков от коронавируса перевешивают возможные риски, отметили в Постоянном комитете по вакцинации. Глава Минздрава ФРГ назвал это решение "хорошей новостью".

Вакцинация от коронавируса

Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) рекомендует введение вакцин от коронавирусной инфекции подросткам в возрасте от двенадцати лет и старше. Как заявили в Stiko в понедельник, 16 августа, эксперты пересмотрели свою оценку.

Согласно заявлению Stiko, корректировка была сделана в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах, в частности, при широкомасштабной программе вакцинации подростков в США, где, по данным комитета, уже вакцинированы почти десять миллионов молодых людей. Так, изучалась информация о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола. Полученные данные показали, что при соответствующей медицинской помощи они протекают легко.

Кроме того, "математическое моделирование" показало, что, учитывая дельта-вариант, который сейчас также доминирует в Германии, существует "значительно более высокий риск" заболевания в случае возможной четвертой волны инфекций осенью, указывает Stiko. При "тщательной оценке" преимущества вакцинации перевешивают возможные риски, отметили в комитете.

Минздрав Германии приветствует решение Stiko

Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) назвал заявление Stiko "хорошей новостью". "Родители молодых люди получили четкую рекомендация принять решение в пользу вакцинации", - цитирует его агентство AFP.

По словам министра, в Германии доступна вакцина в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация может "состояться уже на этой неделе".

По данным Института имени Роберта Коха, на 15 августа в Германии полностью привиты более 47 млн человек (57,2 процента населения). 63,2 процента жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:19

Каким будет второй учебный год в Германии в условиях пандемии (02.08.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

"Длинная ночь прививок" в Берлине: креативный подход к вакцинации  

Хотят ли немцы прививаться от ковида и что будет с теми, кто откажется. DW Новости (10.08.2021)  

Также по теме

Turkey. Tourists in Amara Club Marine hotel. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Пандемия COVID-19: Турция поспешила с возвращением к нормальной жизни? 07.07.2021

Власти Турции сняли большинство ковидных ограничений, надеясь оживить экономику, особенно туризм. Врачи критикуют это решение, опасаясь быстрого распространения новой мутации коронавируса.

Britain's Prime Minister Boris Johnson gives an update on relaxing restrictions imposed on the country during the coronavirus covid-19 pandemic at a virtual press conference inside the Downing Street Briefing Room in central London on July 5, 2021. - Prime Minister Boris Johnson will on Monday unveil a plan to lift most if not all of England's pandemic restrictions from July 19, as he urged the public to learn to live with the coronavirus. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP)

Коронавирус: в Англии с 19 июля отменят большинство ограничений 05.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 184,5 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 5 июля.

02.05.2020 *** A medical staff of Gemotest wearing a protective gear, glasses and face mask takes a saliva sample from a man at a drive-in COVID-19 testing facility in Moscow on May 2, 2020, amid the new coronavirus COVID-19 pandemic. - Russia on Saturday reported its largest increase in coronavirus cases with the new infections rising by nearly 10,000 in a single day. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Коронавирус: Для вакцинированных россиян отменяют тесты при въезде в РФ 06.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 185 млн жителей планеты. Свыше 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 6 июля.

Реклама

Самые читаемые

Президент Афганистана объяснил причины бегства  

Президент Польши подписал спорный закон о реституциях  

Финансовая пирамида во благо? Кто поможет вкладчикам компании Finiko  