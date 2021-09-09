"Пандемия непривитых": в Германии призывают к усилению ограничений

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (Weltärztebund) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) призвал усилить нажим на жителей Германии, не прошедших вакцинацию от коронавируса. "Чтобы остановить четвертую волну, пока ситуация не стала критической, на всей территории ФРГ, где это возможно, необходимо ввести "правило 2G", - сказал Монтгомери изданиям концерна Funke Mediengruppe в четверг, 9 сентября.

По его словам, едва ли удастся повысить уровень вакцинации с помощью мобильных пунктов. В соответствии с "правилом 2G", только вакцинированные ("geimpft") и переболевшие COVID-19 ("genesen") люди смогут посещать рестораны и другие общественные заведения.

В тех местах, где практически невозможно исключить непривитых, как, например, в общественном транспорте, должно применяться более строгое "правило 3G", отметил Монтгомери. "Не прошедшим вакцинацию придется предъявлять актуальный ПЦР-тест", - сказал он, добавив, что простого экспресс-теста будет недостаточно. По мнению Монтгомери, это может послужить стимулом сделать прививку.

"Пандемия непривитых" в Германии

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) накануне вновь призвал всех жителей Германии, которые еще не вакцинировались от коронавируса, сделать прививку. "Каждая прививка решает, насколько безопасно мы переживем осень и зиму. Между тем сейчас мы видим пандемию непривитых", - сказал он в среду, 8 сентября, в Берлине, отметив, что доля непривитых от ковида пациентов в отделениях интенсивной терапии в настоящее время составляет от 90 до 95 процентов.

Шпан подчеркнул, что вакцинация - личное и свободное решение каждого. В то же время он отметил, что от этого решения зависят и другие люди и в данной связи указал на свою собственную семью и коллег.

Глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler) также вновь обратился к немцам с призывом сделать прививку от коронавируса. Он предупредил, что некоторые из тех, кто откажется от этого, тяжело заболеют, будут страдать от длительных осложнений или даже умрут. Опросы свидетельствуют, что многие из непривитых все еще недостаточно серьезно относятся к COVID-19, констатировал Вилер.

По данным RKI на утро 9 сентября, на территории страны с начала пандемии выявлено 4 046 112 инфицированных, при этом 15 431 случай был зафиксирован за последние 24 часа. Число скончавшихся от пневмонии COVID-19 за сутки возросло на 50 до 92 498. Среднее по Германии число инфицированных за последние семь дней увеличилось до 83,5 на 100 тысяч населения. Днем ранее данный показатель составлял 82,7.

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