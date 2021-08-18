 В Германии объявили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 20.08.2021

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Германия

В Германии объявили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса

Новая волна нарастает в основном за счет заражений среди молодежи, сообщил Институт имени Роберта Коха. За минувшие сутки в Германии зарегистрировано почти 9300 новых случаев коронавируса.

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В Германии, по заключению Института имени Робера Коха (RKI), началась четвертая волна эпидемии коронавируса. "Количество заражений нарастает еще с начала июля - значительно раньше и быстрее, чем в прошлом году", - говорится в сообщении RKI, обнародованном вечером в четверг, 19 августа.

За одну неделю доля позитивных результатов ПЦР-тестов увеличилась с 4 до 6 процентов, при этом от инфекции страдают более молодые группы населения. "Таким образом, налицо начало четвертой волны, которая нарастает в первую очередь за счет заражений среди молодежи", - отметил RKI.

По данным на утро 20 августа, в Германии за минувшие сутки зарегистрировано 9280 новых случаев коронавирусной инфекции - на 3702 больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 5578 случаев. Семидневный коэффициент заражаемости вырос за этот период с 44,2 до 48,8 случаев на сто тысяч населения.

Смертность остается на низком уровне

В то же время смертность от коронавируса в Германии остается на невысоком уровне. За минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции в стране скончались 13 человек. Общее количество летальных исходов за все время пандемии выросло до 91 956.

Во всем мире, по данным портала Worldometer, зарегистрировано уже почти 211 млн случаев заражений и более 4.4 млн смертей. По количеству заражений лидируют США, Индия, и Бразилия. Россия занимает в списке четвертое, а Германия - 14 место.

В России, по сообщению оперативного штаба, суточный прирост заражений составил 20 992 случая, за прошедшие сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 785 человек.

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    Автор: Андрей Гурков


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