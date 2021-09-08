Глава Минздрава ФРГ обеспокоен низкими темпами вакцинации от ковида

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) вновь призвал всех жителей Германии, которые еще не вакцинировались от коронавируса, сделать прививку. "Каждая прививка решает, насколько безопасно мы переживем осень и зиму. Между тем сейчас мы видим пандемию непривитых", - сказал он в среду, 8 сентября, в Берлине, отметив, что доля непривитых от "ковида" пациентов в отделениях интенсивной терапии в настоящее время составляет от 90 до 95 процентов.

Шпан подчеркнул, что вакцинация - личное и свободное решение каждого. В то же время он отметил, что от этого решения зависят и другие люди и в данной связи указал на свою собственную семью и коллег.

Глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler) также вновь призвал немцев сделать прививку от коронавируса. Он предупредил, что некоторые из тех, кто откажется прививаться, тяжело заболеют, будут страдать от длительных осложнений или даже умрут. Опросы свидетельствуют, что многие из непривитых все еще недостаточно серьезно относятся к COVID-19, констатировал Вилер.

Доля привитых в ФРГ - 62 процента

По сообщению министерства здравоохранения ФРГ, в настоящее время почти 62 процента населения Германии привиты полностью, а 66 процентов - сделали как минимум одну прививку. С конца июня темпы вакцинации в ФРГ, однако, неуклонно снижаются.

По данным RKI за 8 сентября, в Германии за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 13 565 человек - на 34 больше, чем неделей ранее. Семидневный коэффициент заражаемости снизился с 83,8 до 82,7 на сто тысяч населения. От последствий коронавирусной инфекции скончались еще 35 человек. В результате общее количество летальных исходов в ФРГ за все время пандемии составило 92 448 человек.

Накануне германский бундестаг одобрил поправки к закону об эпидемиологической защите, согласно которым при принятии решений о введении антикоронавирусных ограничений впредь будет учитываться не столько семидневный коэффициент заражаемости, сколько показатель частоты госпитализаций с COVID-19. В среду, 8 сентября, этот показатель находился на уровне 1,79 человека на 100 000 населения. В период прошлогоднего Рождества он составлял более 15.

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