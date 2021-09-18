В Германии пятый день снижается заражаемость коронавирусом

В Германии семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом снижается пятый день подряд. По данным на утро субботы, 18 сентября, этот показатель снизился за сутки с 74,4 до 72 случаев на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI).

Ведомства по здравоохранению по всей Германии зафиксировали за минувшие сутки 8901 новый случай инфекции. Неделей ранее суточный показатель заражений составлял 11 214 случаев. С начала пандемии RKI насчитал уже 4 134 779 случаев заражения коронавирусом. Реальное число должно быть значительно выше, поскольку многие случаи остаются нераспознанными.

Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии слегка повысился до 1,89 на сто тысяч населения. Единого для всей страны критического уровня не установлено из-за больших региональных различий. Максимальный показатель - около 15,5 на сто тысяч населения - был зафиксирован в период прошлогоднего Рождества.

За все время пандемии в Германии скончались от коронавируса уже 92 920 человек. За минувшие сутки ковид унес жизни еще 63 больных, неделей ранее этот показатель равнялся 45.

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