"Музей холодной войны" открылся в столице холодной войны

В Берлине открылся музей, посвященный истории противостояния между Востоком и Западом, чуть не перешедшего в третью мировую войну. Репортаж DW.

"Выстреливший первым умрет вторым". Так говорили в годы холодной войны, имея виду принцип равновесия страха во взаимоотношениях между США и СССР: у нанесшего первым ядерный удар не было шансов избежать ответного. Противостояние двух блоков нигде в мире не было столь непосредственным и явным, как в Берлине. Здесь можно было в буквальном смысле слова пощупать "железный занавес" - Берлинскую стену. От Востока до Запада было рукой подать, два шага - и ты в другом мире.

В немецкой столице много мест, напоминающих о том периоде. Есть музей и мемориал стены. Есть знаменитый КПП "Чарли", где в разгар карибского кризиса встали друг против друга, пушка к пушке советские и американские танки. Есть музей шпионажа, музей союзников по антигитлеровской коалиции, "Дворец плача", есть преобразованный в музей бункер гитлеровских времен… Но вот основательный "Музей холодной войны" в городе, который был ее эпицентром, появился только сейчас.

Музей для историков и широкой публики

В музее - несколько муляжей и минимум реальных экспонатов. Разве что джойстик, с помощью которого в 1975 году астронавт Дик Слейтон управлял "Аполлоном" во время стыковки на орбите с "Союзом-19" Алексея Леонова в рамках программы "Аполлон-Союз".

В музее - минимум реальных экспонатов Фото: Nikita Jolkver/DW

"Вообще-то трудно себе представить, что в условиях холодной войны Советский Союз и американцы пошли на контакт на околоземной орбите", - заметил куратор музея Петер Риддер (Peter Ridder) на пресс-конференции 22 ноября по случаю открытия нового музея на бульваре Унтер-ден-Линден. Космический джойстик он передал музею из своего личного архива.

История холодной войны - на 150 IT-инсталляциях Фото: Nikita Jolkver/DW

В остальном же стены музея увешаны интерактивными экранами. С помощью 150 таких IT-инсталляций можно перенестись в ту или иную главу холодной войны. Выбрать то, что тебя интересует, и на том языке, на котором ты говоришь. Организаторы музея создавали его как для профессионалов, интересующихся историей, так и для широкой, не очень начитанной публики, которая имеет возможность в достаточно легкой форме получить представление о холодной войне и ощутить ее дыхание.

В голове пограничника

А одев очки VR, можно оказаться, например, в голове молодого восточногерманского пограничника Конрада Шумана (Conrad Schuman), услышать его мысли и разговоры вокруг него, увидеть события того дня его глазами.

15 августа 1961 года, через два дня после закрытия границы между восточным и западными секторам Берлина, Шуман нес дежурство у раскатанной колючей проволоки на перекрестке Руппинер (восток) и Бернауэр штрассе (запад). Поворачиваешь голову в VR-очках и видишь беременную женщину, передающую через колючую проволоку с западной стороны пакет с лекарствами отцу, оставшемуся на востоке.

Прыжок на Запад. 15 августа 1961 года пограничник Конрад Шуман перепрыгнул через колючую проволоку, отделявшую восточный сектор Берлина от западных Фото: picture-alliance/dpa/R.Jensen

Чуть правее - еще пара пограничников. Курят, с подозрением посматривают в мою сторону. Слева - за проволокой - несколько возмущенных берлинцев, оказавшихся отрезанными от друзей и родственников на востоке. Стоят репортеры западноберлинских газет. Смотришь вниз - окурок в руке и собственные сапоги. А в голове несутся мысли. Бежать? А вдруг застрелят. Смогу ли перепрыгнуть? И вот - короткий разбег и прыжок с востока на запад. Фотография западноберлинского репортера облетела весь мир…

Вход через "железный занавес"

Дизайн музея разрабатывал известный архитектор Сергей Чобан, эмигрировавший из Советского Союза и с 1990 года живущий в Берлине. "В этих помещениях, - рассказал он, - я хотел выразить и мое огромное уважение к истории Берлина, и создать место, побуждающее представителей разных поколений задуматься о холодной войне, помочь им ощутить напряжение того времени".

Вход в музей - через "железный занавес", Унтер-ден-Линден, 14 Фото: Nikita Jolkver/DW

Вход в музей - через двери, вмонтированные в самый настоящий огромный железный занавес, испещренный как будто пулевыми отверстиями и с портретами "героев" холодной войны - Сталин, Хрущев, Коль, Трумэн, Кеннеди, Рейган, Горбачев... Соавтор занавеса - украинская художница Ванда Сахацкая, жившая до переезда в Германию в Буче.

"Речь идет об ощущении, которое должно возникнуть у входящих сюда посетителей - ощущение того, что они пришли в то время, в Берлин до воссоединения Германии, и увидели все те следы, все те слои и раны истории, которые существовали и продолжают существовать в этом городе", - пояснил Чобан в интервью DW.

Фигуры на шахматной доске глобального конфликта

Через холл с тревожным, кроваво красным полом, заходишь в сами залы музея. Ходишь - как по шахматному полю. Понимай - как хочешь. Как символ большой игры, которую с риском для всего мира вели тогда лидеры двух сверхдержав. Или как холодную войну в спорте, над реальной шахматной доской - поединки с большим политическим значением между Фишером и Спасским или Корчного с Карповым. Или сам себя чувствуешь шахматной фигурой. "Холодна война велась на очень разных площадках, - напоминает Сергей Чобан, - об этом и рассказывает этот музей".

В этом зале можно перенестись в 15 августа 1961 года - в голову пограничника Конрада Шумана Фото: Nikita Jolkver/DW

Впрочем, считает председатель научного совета музея историк Бернд Штёвер (Bernd Stöver), в одном музее невозможно рассказать всю историю холодной войны: "Это был глобальный конфликт, холодная война велась на всех континентах, в космосе, под водой - и вплоть до общества, до семей, в которых шли споры в зависимости от того, на чьей стороне ты стоял. Поэтому здесь представлены только отдельные очаги большого тотального конфликта".

Работа над концепцией музея началась семь лет назад, а ее реализация - только в прошлом году. Но последние события, в частности, развязанная Россией война против Украины не побудили создателей экспозиции внести изменения в первоначальный замысел.

"Мы стараемся придерживаться сугубо научного подхода, стараемся демонстрировать факты, на основании которых люди должны формировать собственное мнение, - ответил на вопрос корреспондента DW основатель и директор нового музея Карстен Кольмайер (Carsten Kollmeier). - Мы сознательно решили не уделять внимание актуальным событиям, это не наша задача".

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