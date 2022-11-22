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27.10.1961 года. Танки у КПП "Чарли"
27.10.1961 года. Танки у КПП "Чарли"Фото: picture-alliance/dpa
ИсторияГермания

"Музей холодной войны" открылся в столице холодной войны

Никита Жолквер
20 мин. назад

В Берлине открылся музей, посвященный истории противостояния между Востоком и Западом, чуть не перешедшего в третью мировую войну. Репортаж DW.

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"Выстреливший первым умрет вторым". Так говорили в годы холодной войны, имея виду принцип равновесия страха во взаимоотношениях между США и СССР: у нанесшего первым ядерный удар не было шансов избежать ответного. Противостояние двух блоков нигде в мире не было столь непосредственным и явным, как в Берлине. Здесь можно было в буквальном смысле слова пощупать "железный занавес" - Берлинскую стену. От Востока до Запада было рукой подать, два шага - и ты в другом мире.

В немецкой столице много мест, напоминающих о том периоде. Есть музей и мемориал стены. Есть знаменитый КПП "Чарли", где в разгар карибского кризиса встали друг против друга, пушка к пушке советские и американские танки. Есть музей шпионажа, музей союзников по антигитлеровской коалиции, "Дворец плача", есть преобразованный в музей бункер гитлеровских времен… Но вот основательный "Музей холодной войны" в городе, который был ее эпицентром, появился только сейчас.

Музей для историков и широкой публики

В музее - несколько муляжей и минимум реальных экспонатов. Разве что джойстик, с помощью которого в 1975 году астронавт Дик Слейтон управлял "Аполлоном" во время стыковки на орбите с "Союзом-19" Алексея Леонова в рамках программы "Аполлон-Союз".

Скафандры советского космонавта и американского астронавта
В музее - минимум реальных экспонатовФото: Nikita Jolkver/DW

"Вообще-то трудно себе представить, что в условиях холодной войны Советский Союз и американцы пошли на контакт на околоземной орбите", - заметил куратор музея Петер Риддер (Peter Ridder) на пресс-конференции 22 ноября по случаю открытия нового музея на бульваре Унтер-ден-Линден. Космический джойстик он передал музею из своего личного архива. 

История холодной войны - на 150 IT-инсталляциях
История холодной войны - на 150 IT-инсталляцияхФото: Nikita Jolkver/DW

В остальном же стены музея увешаны интерактивными экранами. С помощью 150 таких IT-инсталляций можно перенестись в ту или иную главу холодной войны. Выбрать то, что тебя интересует, и на том языке, на котором ты говоришь. Организаторы музея создавали его как для профессионалов, интересующихся историей, так и для широкой, не очень начитанной публики, которая имеет возможность в достаточно легкой форме получить представление о холодной войне и ощутить ее дыхание.

В голове пограничника

А одев очки VR, можно оказаться, например, в голове молодого восточногерманского пограничника Конрада Шумана (Conrad Schuman), услышать его мысли и разговоры вокруг него, увидеть события того дня его глазами.

15 августа 1961 года, через два дня после закрытия границы между восточным и западными секторам Берлина, Шуман нес дежурство у раскатанной колючей проволоки на перекрестке Руппинер (восток) и Бернауэр штрассе (запад). Поворачиваешь голову в VR-очках и видишь беременную женщину, передающую через колючую проволоку с западной стороны пакет с лекарствами отцу, оставшемуся на востоке.

Прыжок на Запад. 15 августа 1961 года пограничник Конрад Шуман перепрыгнул через колючую проволоку, отделявшую восточный сектор Берлина от западных
Прыжок на Запад. 15 августа 1961 года пограничник Конрад Шуман перепрыгнул через колючую проволоку, отделявшую восточный сектор Берлина от западныхФото: picture-alliance/dpa/R.Jensen

Чуть правее - еще пара пограничников. Курят, с подозрением посматривают в мою сторону. Слева - за проволокой - несколько возмущенных берлинцев, оказавшихся отрезанными от друзей и родственников на востоке. Стоят репортеры западноберлинских газет. Смотришь вниз - окурок в руке и собственные сапоги. А в голове несутся мысли. Бежать? А вдруг застрелят. Смогу ли перепрыгнуть? И вот - короткий разбег и прыжок с востока на запад. Фотография западноберлинского репортера облетела весь мир…

Вход через "железный занавес"

Дизайн музея разрабатывал известный архитектор Сергей Чобан, эмигрировавший из Советского Союза и с 1990 года живущий в Берлине. "В этих помещениях, - рассказал он, - я хотел выразить и мое огромное уважение к истории Берлина, и создать место, побуждающее представителей разных поколений задуматься о холодной войне, помочь им ощутить напряжение того времени".

Вход в музей - через
Вход в музей - через "железный занавес", Унтер-ден-Линден, 14Фото: Nikita Jolkver/DW

Вход в музей - через двери, вмонтированные в самый настоящий огромный железный занавес, испещренный как будто пулевыми отверстиями и с портретами "героев" холодной войны - Сталин, Хрущев, Коль, Трумэн, Кеннеди, Рейган, Горбачев... Соавтор занавеса - украинская художница Ванда Сахацкая, жившая до переезда в Германию в Буче. 

"Речь идет об ощущении, которое должно возникнуть у входящих сюда посетителей - ощущение того, что они пришли в то время, в Берлин до воссоединения Германии, и увидели все те следы, все те слои и раны истории, которые существовали и продолжают существовать в этом городе", - пояснил Чобан в интервью DW.  

Фигуры на шахматной доске глобального конфликта

Через холл с тревожным, кроваво красным полом, заходишь в сами залы музея. Ходишь - как по шахматному полю. Понимай - как хочешь. Как символ большой игры, которую с риском для всего мира вели тогда лидеры двух сверхдержав. Или как холодную войну в спорте, над реальной шахматной доской - поединки с большим политическим значением между Фишером и Спасским или Корчного с Карповым. Или сам себя чувствуешь шахматной фигурой. "Холодна война велась на очень разных площадках, - напоминает Сергей Чобан, - об этом и рассказывает этот музей". 

Зал с очками VR
В этом зале можно перенестись в 15 августа 1961 года - в голову пограничника Конрада ШуманаФото: Nikita Jolkver/DW

Впрочем, считает председатель научного совета музея историк Бернд Штёвер (Bernd Stöver), в одном музее невозможно рассказать всю историю холодной войны: "Это был глобальный конфликт, холодная война велась на всех континентах, в космосе, под водой - и вплоть до общества, до семей, в которых шли споры в зависимости от того, на чьей стороне ты стоял. Поэтому здесь представлены только отдельные очаги большого тотального конфликта". 

Работа над концепцией музея началась семь лет назад, а ее реализация - только в прошлом году. Но последние события, в частности, развязанная Россией война против Украины не побудили создателей экспозиции внести изменения в первоначальный замысел.

"Мы стараемся придерживаться сугубо научного подхода, стараемся демонстрировать факты, на основании которых люди должны формировать собственное мнение, - ответил на вопрос корреспондента DW основатель и директор нового музея Карстен Кольмайер (Carsten Kollmeier). - Мы сознательно решили не уделять внимание актуальным событиям, это не наша задача".

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