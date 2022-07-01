50 лет поединку "Фишер против Спасского": холодная война на шахматной доске

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1 июля 1972 года в Рейкьявике состоялся шахматный турнир, вошедший в историю как поединок века. Американец Бобби Фишер бросает вызов Борису Спасскому, а в его лице - СССР, десятилетиями доминировавшему в мире шахмат.
Где Бобби Фишер? Этот вопрос заставил понервничать зрителей и организаторов "матча века", проходившего 1 июля 1972 года в Национальном театре в Рейкъявике. Зал заполнен до отказа, но одно место остается пустым. Нет Роберта (Бобби) Фишера, участника из США. И нет еще кое-кого: Гудмундура Тораринсона, главы Исландской шахматной федерации. Сегодня 82-летний Тораринсон вспоминает этот день: "Я вел переговоры с адвокатом Фишера до последней минуты - мы пытались договориться о деньгах и целом ряде условий".
Но все напрасно - от шахматного гроссмейстера из Нью-Йорка, известного своим непредсказуемым характером, не последовало никаких обещаний. "Я опоздал на открытие турнира на 15 минут, у меня не было подготовленной речи и я не знал, что говорить со сцены", - рассказывает Тораринсон. И вот, не доходя буквально метра до сцены, он решает идти ва-банк: вместо того, чтобы сообщить об отказе Фишера от участия в соревновании, он объявляет о начале турнира. "Что бы произошло в шахматном мире, если бы мы, исландцы, тогда отменили матч?", - спрашивает сегодня Тораринсон.
Решение Тораринссона оказалось правильным: "Я знал, что Фишер готовился к этому поединку всю свою жизнь". После того как американский меценат в кратчайшие сроки увеличил призовой фонд до баснословных по тем временам 150 000 долларов, Фишер наконец-то сел на самолет в Рейкьявик. Оказавшись там, он внезапно превратил сонную исландскую столицу в центр внимания мировой прессы. "Весь мир был заинтересован в поединке Востока против Запада на шахматной доске", - говорит Тораринссон.
На одной стороне был эксцентричный житель Нью-Йорка Бобби Фишер (именно ему принадлежит цитата: "Шахматы - это война на доске"), а на другой - уверенный в себе и дружелюбный советский чемпион Борис Спасский. "Большинство исландцев в то время хотели, чтобы победил симпатичный Спасский, - вспоминает исландец Хельги Олафсон, тогда шестнадцатилетний шахматный талант, а впоследствии гроссмейстер: - Спасский был джентльменом".
В 1959 году Бобби Фишер на шахматном турнире в Цюрихе проиграл советскому гроссмейстеру Михаилу Талю (слева)
Но именно Бобби Фишер обеспечил зрелищность турнира. Бывший шахматный вундеркинд в течение лета держал в напряжении весь шахматный мир. 11 июля он, наконец, сел за доску для первой партии - и проиграл Спасскому. Американец не явился на второй тур. Его беспокоил шум в зале и свет - и он подозревал советскую команду в нечестной игре. Фишер отказался играть вторую партию и ему было засчитано поражение. Разразился скандал: соревнование за звание чемпиона мира по шахматам едва началось и уже находилось на грани срыва.
Турнир спас житель ФРГ: главный арбитр Лотар Шмид (Lothar Schmid), сам шахматный гроссмейстер и владелец издательства Карла Мая в Бамберге нашел решение, устраивавшее обе стороны. Поединки были перенесены в заднюю комнату, где обычно стоял стол для настольного тенниса. "Лотар Шмид был отличным арбитром, - вспоминает Гудмундур Тораринссон. - Начало третьей игры было легендарным. Шмид просто толкнул обоих гроссмейстеров в кресла и крикнул: "Теперь играйте в шахматы!".
И Фишер играл. Третья партия стала переломным моментом в соревновании. Спасский допустил ошибки и потерпел неожиданное поражение. С этого момента Фишер стал полновластным хозяином шахматной доски.
"Для Спасского всегда в первую очередь речь шла о шахматах, поэтому он не отказывался играть, несмотря на выходки Фишера", - говорит Хельги Олафссон. Исландец сожалеет, что и тогда, и сейчас, все говорят только о Бобби Фишере: "Мы забываем, каким великим игроком и спортсменом был Борис Спасский". Но, увы, удача была не на его стороне: 31 августа после победы в 21-м туре Фишер лидировал со счетом 12,5 - 8,5. Победа стала исторической: десятилетия доминирования Советского Союза в шахматах завершились. Возможно, США не выиграли холодную войну в Рейкьявике, но они выиграли битву на шахматной доске.
Но история чемпионата мира по шахматам 1972 года не завершилась церемонией закрытия. Турнир вызвал шахматный бум во всем мире. "Внезапно шахматы заинтересовали всех, и на них можно было зарабатывать деньги - даже если вы не из Советского Союза", - говорит Хельги Олафссон.
В последующие годы "матч века" обрастал легендами. Бобби Фишер с триумфом возвратился в США, но вскоре он перестал выступать в официальных шахматных соревнованиях, а защита титула чемпиона мира в 1975 году не состоялась. Всемирная шахматная федерация сочла неприемлемым список условий, выдвинутый Фишером. Попытки договориться с ним оказались безуспешными, и в итоге Фишер был лишен титула чемпиона. Звание было без борьбы присуждено молодому советскому шахматисту Анатолию Карпову, победившему в отборочном цикле.
После утраты титула чемпиона мира Бобби Фишер стал вести жизнь затворника. Долгое время о нем ничего не было слышно - но в 1992 году, во время войны в Югославии, он выиграл неофициальный матч-реванш с Борисом Спасским в Сербии. Соревнование определило дальнейший ход жизни американского гроссмейстера: Сербия находилась под экономическими санкциями США, и американские власти начали расследование против Фишера, выдав ордер на его арест.
"Фишер считал себя жертвой преследования - и, по сути, так оно и было", - говорит Хельги Олафсон. При поддержке своих поклонников Фишер какое-то время жил в Европе, затем в Южной Азии и привлекал к себе внимание все более скандальными высказываниями: он пропагандировал теории заговора, делал антисемитские и антиамериканские заявления. В 2004 году его арестовывали в Японии и заключили в депортационную тюрьму, где он провел несколько месяцев.
Но в Исландии бывшего чемпиона не забыли. В стране создали комитет под руководством организатора Кубка мира - 1972 Гудмундура Тораринссона, цель которого - привезти Бобби Фишера в Исландию. "Это была чисто гуманитарная акция", - говорит Олафсон. Членам комитета удается убедить министра иностранных дел Исландии предоставить Бобби Фишеру гражданство. С США и Японией была достигнута договоренность о его отъезде в Исландию, и в марте 2005 года Бобби Фишер возвращается в Рейкьявик, город своего величайшего триумфа.
"Он был сломлен, когда вернулся в Исландию", - говорит Хельги Олафсон, который поддерживал бывшего чемпиона мира в последние годы его жизни и написал о нем книгу. В 2008 году здоровье гроссмейстера ухудшилось, появились проблемы с почками.
Всегда отличавшийся подозрительностью Фишер и на этот раз не доверяет врачам и отказывается от лечения. В январе 2008 года Бобби Фишер, по мнению многих, лучший шахматист всех времен, умер в Рейкьявике. Его квартира, по словам Хельги Олафсона, до сих пор находится в том же виде, в каком он оставил ее незадолго до смерти.
Книга Хельги Олафсона " Bobby Fischer Comes Home - Saga of Friendship and Lost Illusions " была опубликована издательством "New In Chess" в 2012 году (ISBN: 978-90-5691-381-6).
В 2022 году книгу о поединке в Рейкьявике опубликовал Гудмундур Тораринссон: "The Match of All Time - The Inside Story of the legendary 1972 Fischer-Spassky World Chess Championship in Reykjavik" ("New in Chess", ISBN 978-94-9325-747-4).
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