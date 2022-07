50 лет поединку "Фишер против Спасского": холодная война на шахматной доске

Где Бобби Фишер? Этот вопрос заставил понервничать зрителей и организаторов "матча века", проходившего 1 июля 1972 года в Национальном театре в Рейкъявике. Зал заполнен до отказа, но одно место остается пустым. Нет Роберта (Бобби) Фишера, участника из США. И нет еще кое-кого: Гудмундура Тораринсона, главы Исландской шахматной федерации. Сегодня 82-летний Тораринсон вспоминает этот день: "Я вел переговоры с адвокатом Фишера до последней минуты - мы пытались договориться о деньгах и целом ряде условий".

Но все напрасно - от шахматного гроссмейстера из Нью-Йорка, известного своим непредсказуемым характером, не последовало никаких обещаний. "Я опоздал на открытие турнира на 15 минут, у меня не было подготовленной речи и я не знал, что говорить со сцены", - рассказывает Тораринсон. И вот, не доходя буквально метра до сцены, он решает идти ва-банк: вместо того, чтобы сообщить об отказе Фишера от участия в соревновании, он объявляет о начале турнира. "Что бы произошло в шахматном мире, если бы мы, исландцы, тогда отменили матч?", - спрашивает сегодня Тораринсон.

Джентльмен против гения

Решение Тораринссона оказалось правильным: "Я знал, что Фишер готовился к этому поединку всю свою жизнь". После того как американский меценат в кратчайшие сроки увеличил призовой фонд до баснословных по тем временам 150 000 долларов, Фишер наконец-то сел на самолет в Рейкьявик. Оказавшись там, он внезапно превратил сонную исландскую столицу в центр внимания мировой прессы. "Весь мир был заинтересован в поединке Востока против Запада на шахматной доске", - говорит Тораринссон.

На одной стороне был эксцентричный житель Нью-Йорка Бобби Фишер (именно ему принадлежит цитата: "Шахматы - это война на доске"), а на другой - уверенный в себе и дружелюбный советский чемпион Борис Спасский. "Большинство исландцев в то время хотели, чтобы победил симпатичный Спасский, - вспоминает исландец Хельги Олафсон, тогда шестнадцатилетний шахматный талант, а впоследствии гроссмейстер: - Спасский был джентльменом".

В 1959 году Бобби Фишер на шахматном турнире в Цюрихе проиграл советскому гроссмейстеру Михаилу Талю (слева)

Но именно Бобби Фишер обеспечил зрелищность турнира. Бывший шахматный вундеркинд в течение лета держал в напряжении весь шахматный мир. 11 июля он, наконец, сел за доску для первой партии - и проиграл Спасскому. Американец не явился на второй тур. Его беспокоил шум в зале и свет - и он подозревал советскую команду в нечестной игре. Фишер отказался играть вторую партию и ему было засчитано поражение. Разразился скандал: соревнование за звание чемпиона мира по шахматам едва началось и уже находилось на грани срыва.

Матч спас владелец издательства Карла Мая из ФРГ

Турнир спас житель ФРГ: главный арбитр Лотар Шмид (Lothar Schmid), сам шахматный гроссмейстер и владелец издательства Карла Мая в Бамберге нашел решение, устраивавшее обе стороны. Поединки были перенесены в заднюю комнату, где обычно стоял стол для настольного тенниса. "Лотар Шмид был отличным арбитром, - вспоминает Гудмундур Тораринссон. - Начало третьей игры было легендарным. Шмид просто толкнул обоих гроссмейстеров в кресла и крикнул: "Теперь играйте в шахматы!".

И Фишер играл. Третья партия стала переломным моментом в соревновании. Спасский допустил ошибки и потерпел неожиданное поражение. С этого момента Фишер стал полновластным хозяином шахматной доски.

"Для Спасского всегда в первую очередь речь шла о шахматах, поэтому он не отказывался играть, несмотря на выходки Фишера", - говорит Хельги Олафссон. Исландец сожалеет, что и тогда, и сейчас, все говорят только о Бобби Фишере: "Мы забываем, каким великим игроком и спортсменом был Борис Спасский". Но, увы, удача была не на его стороне: 31 августа после победы в 21-м туре Фишер лидировал со счетом 12,5 - 8,5. Победа стала исторической: десятилетия доминирования Советского Союза в шахматах завершились. Возможно, США не выиграли холодную войну в Рейкьявике, но они выиграли битву на шахматной доске.

Утрата титула

Но история чемпионата мира по шахматам 1972 года не завершилась церемонией закрытия. Турнир вызвал шахматный бум во всем мире. "Внезапно шахматы заинтересовали всех, и на них можно было зарабатывать деньги - даже если вы не из Советского Союза", - говорит Хельги Олафссон.

В последующие годы "матч века" обрастал легендами. Бобби Фишер с триумфом возвратился в США, но вскоре он перестал выступать в официальных шахматных соревнованиях, а защита титула чемпиона мира в 1975 году не состоялась. Всемирная шахматная федерация сочла неприемлемым список условий, выдвинутый Фишером. Попытки договориться с ним оказались безуспешными, и в итоге Фишер был лишен титула чемпиона. Звание было без борьбы присуждено молодому советскому шахматисту Анатолию Карпову, победившему в отборочном цикле.

Бобби Фишер после освобождения из тюрьмы в Японии

После утраты титула чемпиона мира Бобби Фишер стал вести жизнь затворника. Долгое время о нем ничего не было слышно - но в 1992 году, во время войны в Югославии, он выиграл неофициальный матч-реванш с Борисом Спасским в Сербии. Соревнование определило дальнейший ход жизни американского гроссмейстера: Сербия находилась под экономическими санкциями США, и американские власти начали расследование против Фишера, выдав ордер на его арест.

Скандалы вокруг Фишера

"Фишер считал себя жертвой преследования - и, по сути, так оно и было", - говорит Хельги Олафсон. При поддержке своих поклонников Фишер какое-то время жил в Европе, затем в Южной Азии и привлекал к себе внимание все более скандальными высказываниями: он пропагандировал теории заговора, делал антисемитские и антиамериканские заявления. В 2004 году его арестовывали в Японии и заключили в депортационную тюрьму, где он провел несколько месяцев.

Но в Исландии бывшего чемпиона не забыли. В стране создали комитет под руководством организатора Кубка мира - 1972 Гудмундура Тораринссона, цель которого - привезти Бобби Фишера в Исландию. "Это была чисто гуманитарная акция", - говорит Олафсон. Членам комитета удается убедить министра иностранных дел Исландии предоставить Бобби Фишеру гражданство. С США и Японией была достигнута договоренность о его отъезде в Исландию, и в марте 2005 года Бобби Фишер возвращается в Рейкьявик, город своего величайшего триумфа.

Конечная станция: Рейкъявик

"Он был сломлен, когда вернулся в Исландию", - говорит Хельги Олафсон, который поддерживал бывшего чемпиона мира в последние годы его жизни и написал о нем книгу. В 2008 году здоровье гроссмейстера ухудшилось, появились проблемы с почками.

Могила Роберта Джеймса Фишера находится недалеко от Рейкъявика

Всегда отличавшийся подозрительностью Фишер и на этот раз не доверяет врачам и отказывается от лечения. В январе 2008 года Бобби Фишер, по мнению многих, лучший шахматист всех времен, умер в Рейкьявике. Его квартира, по словам Хельги Олафсона, до сих пор находится в том же виде, в каком он оставил ее незадолго до смерти.

Книга Хельги Олафсона " Bobby Fischer Comes Home - Saga of Friendship and Lost Illusions " была опубликована издательством "New In Chess" в 2012 году (ISBN: 978-90-5691-381-6).

В 2022 году книгу о поединке в Рейкьявике опубликовал Гудмундур Тораринссон: "The Match of All Time - The Inside Story of the legendary 1972 Fischer-Spassky World Chess Championship in Reykjavik" ("New in Chess", ISBN 978-94-9325-747-4).

