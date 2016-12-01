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Фото: ANP/picture alliance
Фото: ANP/picture alliance
Магнус Карлсен
Норвежский шахматист, 16-й чемпион мира по шахматам.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Шахматы: в ожидании дуэли Карлсена с Непомнящим
Шахматы: в ожидании дуэли Карлсена с Непомнящим
За титул чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном поспорит россиянин Ян Непомнящий. Портрет DW.
Спорт
28.04.2021
28 апреля 2021 г.
Кто сразится с Магнусом Карлсеном?
Кто сразится с Магнусом Карлсеном?
DW представляет фотопортреты гроссмейстеров, участвующих в турнире претендентов.
Культура
13.03.2018
13 марта 2018 г.
Шахматы - спорт для цифрового поколения
Шахматы - спорт для цифрового поколения
Матч за звание чемпиона мира по шахматам пробудил интерес прежде всего в Сети, считает обозреватель DW Хольгер Ханк.
Хольгер Ханк
Комментарий
Спорт
01.12.2016
1 декабря 2016 г.
Шахматные короли
Шахматные короли
Обладателем шахматной короны по итогам чемпионата мира 2016 года стал норвежец Магнус Карлсен. А кто был до него?
Культура
01.12.2016
1 декабря 2016 г.
Моцарт, который фальшивит
Моцарт, который фальшивит
Новый фильм о норвежском гении Магнусе Карлсене помогает его понять - не только как шахматиста, но и как человека.
Культура
01.12.2016
1 декабря 2016 г.
Магнус Карлсен - чемпион мира по шахматам
Магнус Карлсен - чемпион мира по шахматам
В серии тай-брейка Магнус Карлсен одержал верх над россиянином Сергеем Карякиным.
Спорт
01.12.2016
1 декабря 2016 г.
00:50 мин.
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Всего публикаций: 11
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