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Магнус Карлсен
Фото: ANP/picture alliance Фото: ANP/picture alliance

Магнус Карлсен

Норвежский шахматист, 16-й чемпион мира по шахматам.

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Контекст

Ян Непомнящий, фото с турнира претендентов на ЧМ по шахматам

Шахматы: в ожидании дуэли Карлсена с Непомнящим

Шахматы: в ожидании дуэли Карлсена с Непомнящим

За титул чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном поспорит россиянин Ян Непомнящий. Портрет DW.
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Александр Грищук

Кто сразится с Магнусом Карлсеном?

Кто сразится с Магнусом Карлсеном?

DW представляет фотопортреты гроссмейстеров, участвующих в турнире претендентов.
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Турнир между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном

Шахматы - спорт для цифрового поколения

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Шахматные короли

Шахматные короли

Обладателем шахматной короны по итогам чемпионата мира 2016 года стал норвежец Магнус Карлсен. А кто был до него?
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Магнус Карлсен

Моцарт, который фальшивит

Моцарт, который фальшивит

Новый фильм о норвежском гении Магнусе Карлсене помогает его понять - не только как шахматиста, но и как человека.
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Магнус Карлсен - чемпион мира по шахматам

Магнус Карлсен - чемпион мира по шахматам

В серии тай-брейка Магнус Карлсен одержал верх над россиянином Сергеем Карякиным.
Спорт1 декабря 2016 г.00:50 мин.
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