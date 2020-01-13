 Шахматы: Ян ″Непо″ Непомнящий вызывает на дуэль Магнуса Карлсена | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 28.04.2021

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Мир

Шахматы: Ян "Непо" Непомнящий вызывает на дуэль Магнуса Карлсена

За титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном поспорит россиянин Ян Непомнящий. Портрет претендента на мировое первенство - у DW.

Ян Непомнящий, фото с турнира претендентов на ЧМ по шахматам

Ян Непомнящий (на фото) в ноябре сразится с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира по шахматам

Давно известный знатокам шахмат Ян Непомнящий получил теперь шанс заявить о себе всему миру: в конце 2021 года россиянин оспорит у действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена его титул.

Непомнящий обеспечил себе это право, уверенно победив на этой неделе в турнире претендентов в Екатеринбурге. "Это огромный шаг в моей карьере и возможно, даже в моей жизни", - заявил свежеиспеченный финалист шахматного первенства Непомнящий.  

"Непо" победил еще и самого себя

Непомнящему пришлось долго идти к этому успеху: в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса турнир претендентов по шахматам были вынуждены прервать. Свою отличную форму он, однако, не потерял, что было видно по нескольким шахматным онлайн-турнирам.

Главный проигравший - второй в международном рейтинге шахматистов американский гроссмейстер Фабиано Каруана, фото из архива

Главный проигравший: второй в международном рейтинге шахматистов Фабиано Каруана

Яна Непомнящего или "Непо", как его часто называют, видимо, из-за труднопроизносимой для западной аудитории фамилии, далеко не все считали фаворитом турнира претендентов в Екатеринбурге. Долгое время российский шахматист считался большим талантом, который, однако, своими большими возможностями не очень экономно распоряжается и которому не хватает стабильности. Ян и сам признавал, мол, еще пару лет назад он считал себя профессионалом в шахматах, но "не работал как профессионал", а слишком много времени тратил на другие хобби, например, компьютерные игры. В важных встречах он допускал промахи, стоившие ему побед. Вот и Карлсен о нем высказывался в том духе, что, мол, "раньше на него большое влияние оказывало его настроение. И это отбрасывало его назад", - цитирует чемпиона сайт chess24.

Карлсен и Непомнящий знают друг друга с детства

Но, судя по стабильным результатам последних лет, с этим покончено. Да и Карлсен больше не настроен недооценивать своего соперника, дуэль с которым начнется в ноябре 2021 года в Дубае. "Он один из немногих, кто способен меня переиграть", - заметил норвежец. Лучшую сфокусированность на игре и успех Непомнящего немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung связывает с тем, что Непомнящий снова работает с опытным тренером Владимиром Поткиным, ранее опекавшим другого известного российского гроссмейстера, Сергея Карякина - того самого, который уступил Карлсену в 2016 году титул чемпиона.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, фото из архива

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен

Карлсена с Непомнящим связывает долгая история отношений: еще в далеком 2002 году тогда еще маленький Ян вырвал у Магнуса победу в чемпионате мире среди детей до 12 лет. Как заметил немецкий еженедельник Der Spiegel, карьера обоих сложилась, однако, не совсем так, как можно было предположить исходя из той победы: больших успехов с тех пор добивался именно Карлсен. Соперники, кстати, подружились, и позже Ян был в составе команды Магнуса, который с его помощью стал чемпионом мира. В этом году обоим исполняется 31 год.

Чемпион по шахматам купил права на трансляцию самого себя

Финал шахматного чемпионата мира в Дубае будет рекордным по размеру призовых. Международная шахматная федерация ФИДЕ и действующий чемпион мира эффективно воспользовались тем, что в эпоху пандемии популярность шахмат колоссально выросла. Аркадий Дворкович, нынешний глава ФИДЕ, заручился спонсорской помощью российского госконцерна "Газпром", назвав этот спонсорский контракт "ключом к нашему глобальному успеху".

А права на видеотрансляцию ЧМ из Дубая получила связанная с Карлсеном компания Play Magnus. И, к слову о рекордном призовом фонде: он составит 2 миллиона евро, то есть вдвое больше, чем на шахматном ЧМ, который состоялся три года назад.

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    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 00:50

Магнус Карлсен - чемпион мира по шахматам (01.12.2016)

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