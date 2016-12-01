You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Фото: Photology2000/Shotshop(picture alliance
Шахматы
Публикации по теме
Шахматы - древняя военно-интеллектуальная игра, вид спорта.
Пропустить раздел Новости
Новости
18 мин. назад
18 мин. назад
11-летний беженец из Сирии вошел в сборную шахматистов ФРГ
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Россия и FIDE: "Ход конем" в обход европейских санкций
Россия и FIDE: "Ход конем" в обход европейских санкций
Чтобы избежать санкций ЕС, Федерация шахмат России переходит из европейской в Азиатскую шахматную федерацию.
Спорт
08.03.2023
8 марта 2023 г.
Фишер против Спасского: как 50 лет назад США победили СССР
Фишер против Спасского: как 50 лет назад США победили СССР
1 июля 1972 года в Рейкьявике состоялся шахматный турнир, вошедший в историю как поединок века.
Культура
01.07.2022
1 июля 2022 г.
Коронавирус в Индии: рост числа заболевших шокирует
Коронавирус в Индии: рост числа заболевших шокирует
Экспоненциальный рост новых случаев заражения коронавирусом может стать проблемой не только Индии, но и всего мира.
Общество
30.04.2021
30 апреля 2021 г.
Шахматы: в ожидании дуэли Карлсена с Непомнящим
Шахматы: в ожидании дуэли Карлсена с Непомнящим
За титул чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном поспорит россиянин Ян Непомнящий. Портрет DW.
Спорт
28.04.2021
28 апреля 2021 г.
"Ход королевы" получил два "Глобуса": где снимали сериал?
"Ход королевы" получил два "Глобуса": где снимали сериал?
"Ход королевы" получил "Золотой глобус" как лучший мини-сериал. Снимали его в Берлине. Где именно?
Культура
01.03.2021
1 марта 2021 г.
Чем заняться на досуге во время пандемии
Чем заняться на досуге во время пандемии
Во время пандемии резко возросла популярность настольных игр. Обзор DW.
Культура
14.01.2021
14 января 2021 г.
Реклама
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Шахматы - спорт для цифрового поколения
Хольгер Ханк
Комментарий
Спорт
01.12.2016
1 декабря 2016 г.
Реклама