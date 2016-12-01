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Шахматные фигуры на доске
Фото: Photology2000/Shotshop(picture alliance

Шахматы

Публикации по теме

Шахматы - древняя военно-интеллектуальная игра, вид спорта.

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Новости

18 мин. назад

11-летний беженец из Сирии вошел в сборную шахматистов ФРГ

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Контекст

Шахматы на доске

Россия и FIDE: "Ход конем" в обход европейских санкций

Россия и FIDE: "Ход конем" в обход европейских санкций

Чтобы избежать санкций ЕС, Федерация шахмат России переходит из европейской в Азиатскую шахматную федерацию.
Спорт8 марта 2023 г.
Неофициальный матч-реванш "Фишер против Спасского" в Сербии, 1992 год

Фишер против Спасского: как 50 лет назад США победили СССР

Фишер против Спасского: как 50 лет назад США победили СССР

1 июля 1972 года в Рейкьявике состоялся шахматный турнир, вошедший в историю как поединок века.
Культура1 июля 2022 г.
Женщина с кислородной маской в Индии

Коронавирус в Индии: рост числа заболевших шокирует

Коронавирус в Индии: рост числа заболевших шокирует

Экспоненциальный рост новых случаев заражения коронавирусом может стать проблемой не только Индии, но и всего мира.
Общество30 апреля 2021 г.
Ян Непомнящий, фото с турнира претендентов на ЧМ по шахматам

Шахматы: в ожидании дуэли Карлсена с Непомнящим

Шахматы: в ожидании дуэли Карлсена с Непомнящим

За титул чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном поспорит россиянин Ян Непомнящий. Портрет DW.
Спорт28 апреля 2021 г.
Сцена из сериала "Ход королевы"

"Ход королевы" получил два "Глобуса": где снимали сериал?

"Ход королевы" получил два "Глобуса": где снимали сериал?

"Ход королевы" получил "Золотой глобус" как лучший мини-сериал. Снимали его в Берлине. Где именно?
Культура1 марта 2021 г.
Сериал Netflix "Ход королевы" стал мировым хитом

Чем заняться на досуге во время пандемии

Чем заняться на досуге во время пандемии

Во время пандемии резко возросла популярность настольных игр. Обзор DW.
Культура14 января 2021 г.
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Мнения

Шахматы - спорт для цифрового поколения

Хольгер Ханк
Комментарий
Спорт1 декабря 2016 г.