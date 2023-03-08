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Фото: Photology2000/Shotshop(picture alliance
СпортЕвропа

Россия и FIDE: "Ход конем" в обход европейских санкций

Анья Рёбекамп
56 мин. назад

Чтобы избежать санкций, введенных ЕС против России за развязанную Кремлем войну против Украины, Федерация шахмат РФ переходит из европейской в Азиатскую шахматную федерацию.

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"Они пытаются улизнуть в Азию, чтобы избежать санкций, которые по праву ввел Европейский шахматный союз (ECU)", - говорит международный гроссмейстер, представитель Великобритании в Международной шахматной федерации (FIDE) Малкольм Пейн. Он имеет в виду Федерацию шахмат России (ФШР), которая решила перейти из ECU в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Впрочем, такой шаг Пейн считает логичным, поскольку и Владимир Путин, напоминает он, ищет поддержки на Востоке. 

В ответ на вторжение России в Украину при поддержке Беларуси против российских, а также белорусских спортсменов были введены санкции, их отстранили от международных шахматных турниров. Под азиатской крышей они снова смогут участвовать в тех соревнованиях, которые проводит ACF. Российский "ход конем", по словам Пейна, подтверждает то обстоятельство, что шахматы уже давно превратились в геополитику, а FIDE - в организацию, которой управляет узкая группа отнюдь не нейтральных деятелей.

Дворкович и вечеринка с "русалками"

Петер Хейне Нильсен с такой оценкой согласен. Датский гроссмейстер и тренер чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в прошлом году баллотировался в вице-президенты FIDE. Не потому, что очень хотел занять этот пост. Им, по его словам, двигало желание перемен. Но он понимал, что шансов у него нет. 

Для успешной заявки нужны немалые деньги - порядка двух миллионов евро, указывает Малкольм Пейн. Для российских функционеров это не проблема. В стране есть достаточно спонсоров, а на крайний случай деньги дадут из казны.

Малкольм Пейн
Малкольм ПейнФото: David Parry/empics/picture alliance

Пейн знает, о чем говорит. В 2018 году он сам был кандидатом в заместители грека Георгиоса Макропулоса, который баллотировался в президенты федерации. Москва хотела во что бы то ни стало предотвратить его избрание и выставила соперником давнего приближенного Путина Аркадия Дворковича.

"В его распоряжении был личный самолет и огромный штаб сотрудников", - вспоминает Пейн появление Дворковича на шахматной олимпиаде в Батуми, в рамках которой и проходили выборы. А в ночь накануне голосования Дворкович устроил еще и знатную вечеринку для делегатов FIDE в одном ночном клубе. "Меня туда не пустили, - добавляет Пейн, - но говорят, что в бассейне там даже "русалки" плескались".  

На следующий день во главе FIDE стал Дворкович, которого и в прошлом году переизбрали на пост президента. Под давлением из Европы Международной шахматной федерации все-таки пришлось распрощаться с некоторыми щедрыми российскими донорами, но Россия по-прежнему оказывает существенное влияние на эту организацию, о чем свидетельствует ее подход к Ирану. 

Россия и Иран по одну сторону шахматной доски

Иранские шахматистки и шахматисты то и дело отказываются играть со спортсменами и спортсменками из Израиля. FIDE уже давно следовало бы вмешаться и ввести санкции против иранской шахматной федерации. Но всемирная организация бездействует: похоже, Иран - важный союзник России не только в том, что касается поставок дронов для российской армии, ведущей войну в Украине.

Шохре Баят
Шохре БаятФото: Berliner Schachverband

Шохре Баят - международный арбитр ФИДЕ - была вынуждена уехать из Ирана в Великобританию после того, как на женском чемпионате мира по шахматам в 2020 году сфотографировалась с хиджабом на шее.

Но когда в начале этого года на турнире в Рейкьявике Баят показалась в футболке с надписью #WomanLifeFreedom (#ЖенщиныЖизньСвобода), у нее возникли проблемы уже с FIDE. Аркадий Дворкович лично запретил ей судить матчи в такой футболке. Баят тогда вышла на турнир в одежде в цветах украинского флага. После этого ее вообще исключили из комиссии международных арбитров FIDE, хотя никакого дресс-кода для шахматных арбитров не существует. 

Что будет дальше с международными шахматами?

На мировой шахматной доске много изъянов, но критических голосов почти не слышно. Почему? "Все зависит от качеств шахматных функционеров в каждой отдельной стране и их приоритетов", - предполагает Малкольм Пейн. Он обращает внимание на то обстоятельство, что во многих национальных федерациях люди работают на общественных началах: "Если кто-то выполняет работу и не получает за это деньги, то очень трудно критиковать и осуществлять контроль".

Аркадий Дворкович
Аркадий ДворковичФото: Ilya Pitalev/ITAR-TASS/imago images

Кто бы ни стал преемником Аркадия Дворковича на посту президента FIDE, речь и дальше будет идти о должностях, доходах и дотациях, которым и в Европе многие рады и к которым привыкли. Так что никаких иллюзий у Малкольма Пейна нет: "Все это может быть использовано в качестве, скажем так, стимула голосовать за определенного кандидата. Это и есть политика". Пейн, однако, считает необходимым четко разграничивать спорт и политику. По его мнению, нужна широкая международная поддержка для того, чтобы навести наконец порядок в FIDE и уменьшить влияние России. Причем не только в международных шахматах. 

Многие, в частности, надеются на что, например, Олимпийские игры 2024 года в Париже также подадут соответствующий сигнал и что запрет на участие в них для российских и белорусских спортсменов сохранит введенные против них санкции до тех пор, пока не прекратится война России против Украины

Такой подход поддержала мэр французской столицы Анн Идальго. Тем самым она пошла на конфликт с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом (Thomas Bach), который придерживается противоположного мнения. И Бах, как показывает пример с Азиатской шахматной федерацией, отнюдь не одинок.

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