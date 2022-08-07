 Аркадий Дворкович переизбран президентом Международной шахматной федерации | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2022

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Мир

Аркадий Дворкович переизбран президентом Международной шахматной федерации

Бывший вице-премьер РФ одержал убедительную победу на конгрессе ФИДЕ в Индии. Проигравший выборы украинский конкурент Андрей Баришполец называл Дворковича частью "военной машины" Москвы.

Аркадий Дворкович

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович переизбран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на конгрессе ФИДЕ в индийском городе Ченнаи. Дворковича, снискавшего репутацию умелого менеджера за борьбу с пандемией коронавируса и смелые решения, принятые после отстранения России от международного спорта из-за российского вторжения в Украину, поддержали 157 из 179 национальных шахматных ассоциаций, сообщила ФИДЕ в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 7 августа.

Новым заместителем Дворковича избран пятикратный чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд. Конкурент Дворковича украинец Андрей Баришполец, баллотировавшийся в связке с датчанином Петером Хейне Нильсенем - тренером чемпиона мира по шахматам из Норвегии Магнуса Карлсена - получил лишь 16 голосов. Пять участников конгресса воздержались и один голос был признан недействительным.

"Часть военной машины Москвы"

Баришполец в преддверии голосования резко критиковал Аркадия Дворковича, называя его частью "военной машины" Москвы. "Вы, Аркадий, несете ответственность за то, что сейчас происходит в Украине. Вы отвечаете за формирование российского правительства и военной машины России. Как мы, шахматный мир, можем позволить это?" - вопрошал он.

Однако Дворкович ответил, что он занял "сильную позицию по трагическим событиям в Украине и поддерживал все решения Совета, касавшиеся сокращения участия России в ФИДЕ". В марте Дворкович косвенно раскритиковал российское вторжение в Украину, сказав в интервью одному из американских СМИ, что "мысленно он с украинскими мирными жителями". "Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают и разрушают отношения и связи", - заявил он.

Позднее Дворкович, очевидно, скорректировал свою позицию, заявив, что "нет места нацизму и доминированию одних стран над другими". Эти слова были расценены как скрытое выражение поддержки Кремлю, который утверждает, что Украиной якобы правят нацисты, и обвиняет западные страны в коварных попытках вывести Украину из сферы влияния России, отмечает агентство AFP.

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    Автор: Элла Володина


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