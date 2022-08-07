Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович переизбран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на конгрессе ФИДЕ в индийском городе Ченнаи. Дворковича, снискавшего репутацию умелого менеджера за борьбу с пандемией коронавируса и смелые решения, принятые после отстранения России от международного спорта из-за российского вторжения в Украину, поддержали 157 из 179 национальных шахматных ассоциаций, сообщила ФИДЕ в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 7 августа.

Новым заместителем Дворковича избран пятикратный чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд. Конкурент Дворковича украинец Андрей Баришполец, баллотировавшийся в связке с датчанином Петером Хейне Нильсенем - тренером чемпиона мира по шахматам из Норвегии Магнуса Карлсена - получил лишь 16 голосов. Пять участников конгресса воздержались и один голос был признан недействительным.

"Часть военной машины Москвы"

Баришполец в преддверии голосования резко критиковал Аркадия Дворковича, называя его частью "военной машины" Москвы. "Вы, Аркадий, несете ответственность за то, что сейчас происходит в Украине. Вы отвечаете за формирование российского правительства и военной машины России. Как мы, шахматный мир, можем позволить это?" - вопрошал он.

Однако Дворкович ответил, что он занял "сильную позицию по трагическим событиям в Украине и поддерживал все решения Совета, касавшиеся сокращения участия России в ФИДЕ". В марте Дворкович косвенно раскритиковал российское вторжение в Украину, сказав в интервью одному из американских СМИ, что "мысленно он с украинскими мирными жителями". "Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают и разрушают отношения и связи", - заявил он.

Позднее Дворкович, очевидно, скорректировал свою позицию, заявив, что "нет места нацизму и доминированию одних стран над другими". Эти слова были расценены как скрытое выражение поддержки Кремлю, который утверждает, что Украиной якобы правят нацисты, и обвиняет западные страны в коварных попытках вывести Украину из сферы влияния России, отмечает агентство AFP.

Смотрите также:

Лучшие шахматисты мира Действующий чемпион: Магнус Карлсен Шахматный вундеркинд, футбольный болельщик и фотомодель. 27-летний норвежец Магнус Карлсен с 2013 года является действующим чемпионом мира по шахматам. С победителем турнира претендентов, который проходит в Берлине с 10 по 28 марта, он разыграет 12 партий за чемпионский титул в Лондоне с 9 по 28 ноября.

Лучшие шахматисты мира Левон Аронян Армянский гроссмейстер является победителем множества престижных международных турниров. В 2017 году на супертурнире Grenke Chess Classic в немецком Баден-Бадене Левон Аронян занял первое место, оставив позади себя Магнуса Карлсена. Также в прошлом году он выиграл у Карлсена на турнире в норвежском Ставангере.

Лучшие шахматисты мира Фабиано Каруана На турнире претендентов 2016 в Москве американский шахматист итальянского происхождения стал вторым. Вторым он завершил и турнир Grenke Chess Classic 2017 года, уступив Левону Ароняну и обогнав Магнуса Карсена. Чемпион Италии и чемпион США.

Лучшие шахматисты мира Александр Грищук В составе команды России дважды становился победителем всемирных шахматных олимпиад, трижды - золотым призером чемпионатов мира. Трехкратный чемпион мира по блицу. Его супруга - украинский гроссмейстер Наталья Жукова. Своей "второй работой" называет покер.

Лучшие шахматисты мира Сергей Карякин Когда ему было 12 лет, стал самым молодым гроссмейстером в истории. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Родом из Симферополя, получил российское гражданство в 2009 году. В 2016 году Карякин победил на турнире претендентов, но проиграл Карлсену матч за шахматную корону. Обладатель прозвища "министр обороны".

Лучшие шахматисты мира Владимир Крамник 14-й чемпион мира по шахматам, обладатель Кубка мира, победитель всемирных шахматных олимпиад. Гарри Каспаров, проигравший Крамнику в 2000 году чемпионат мира по версии ПША, охарактеризовал стиль ученика шахматной школы Михаила Ботвинника как "прагматичный" и "упорный". Карлсену Крамник до сих пор чаще проигрывал.

Лучшие шахматисты мира Дин Лижэнь Многократный чемпион Китая стал первым китайским шахматистом на турнире претендентов. В интервью во время Кубка мира 2017, на котором он выиграл полуфинал у Уэсли Со, юный гроссмейстер так прокомментировал свой нежданный успех: " Нет, такое мне даже не снилось!" В финале Кубка он уступил Левону Ароняну.

Лучшие шахматисты мира Уэсли Со Шахматный вундеркинд завоевал титул гроссмейстера в возрасте 14 лет. Родом с острова Лусон (Филиппины). Сейчас выступает за США. В 2017 году одолел Карлсена в финале турнира Вейк-ан-Зее в Нидерландах. Самый юный участник турнира претендентов 2018 в Берлине.

Лучшие шахматисты мира Шахрияр Мамедьяров Земляк Гарри Каспарова родился в семье шахматистов и до 20 лет успел дважды стать чемпионом мира среди юношей. Трехкратный чемпион Европы в составе команды Азербайджана и чемпион мира по быстрым шахматам 2013 года. Автор: Элла Володина

