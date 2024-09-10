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Российским шахматистам нашли замену. При чем тут Узбекистан?

Хольгер Ханк | Марина Борисова
10 сентября 2024 г.

В Венгрии стартовала Всемирная олимпиада по шахматам. Из-за вторжения в Украину Россия к участию не допущена. Главные фавориты - сборные из Азии.

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Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов
Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов и сборная Узбекистана - в топ-фаворитах на Олимпиаде в БудапештеФото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/picture alliance

Во вторник, 10 сентября, в Будапеште стартовала 45-я Всемирная олимпиада по шахматам. Дин Лижэнь, Гукеш Доммараджу, Рамешбабу Прагнанандха, Нодирбек Абдусатторов… Времена, когда имена российских спортсменов занимали первые строчки международных турниров, остались пока в прошлом.

Кто считается фаворитом на Олимпиаде в Будапеште

На Олимпиаде в столице Венгрии фаворитами считаются шахматисты из Индии, Китая и Узбекистана. Еще один рейтинг-фаворит мужского (открытого) турнира - сборная США. За сборную Норвегию хотя и выступает Магнус Карлсен, но к основным конкурентам он не относится. Россия и Беларуси на турнире не будет. После начала крупномасштабной войны в Украине российские спортсмены не допускаются к участию. Место России в шахматном спорте заняла Индия - страна, в которой около 1500 лет назад зародился шахматный спорт.

Весной этого года 17-летний индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш стал самым молодым шахматистом, одержавшим победу на турнире претендентов по шахматам. Таким образом он получил право сыграть в конце года на первенстве мира матч против нынешнего обладателя "шахматной короны" - китайца Дина Лиженя.

Гукеш - не единственный шахматист из Индии, соревнующийся с сильнейшими спортсменами мира. Шахматисты Рамешбабу Прагнанандха и Арджун Эригайси являются гроссмейстерами, входящими в мировую десятку. Среди женщин есть также сильные спортсменки из Индии.

Шахматы в Индии становятся все популярнее

Говоря об индийском шахматном чуде, нужно, конечно, назвать главного героя - Вишванатан Ананд, лидер мирового рейтинга и многократный чемпион мира. "В Индии человек, который знаком с Анандом, - уже звезда", - рассказывает Ингрид Лаутербах (Ingrid Lauterbach), президент Немецкого шахматного союза (DSB). "В Индии в заголовки газет стали попадать молодые таланты, особенно в шахматном мире ", - говорит Ананд, который в свои 54 года по-прежнему является одним из лучших игроков в мире, но постепенно отдаляется от профессионального спорта.

Один из фаворитов турнира - Рамешбабу Прагнанандха из Индии
Один из фаворитов турнира - Рамешбабу Прагнанандха из ИндииФото: Carina Johansen/NTB/picture alliance

Он вспоминает, как в Индии вместе с ростом популярности шахмат после череды побед на международных турнирах по всей стране стали создавать специализированные школы для шахматистов. Первые частные шахматные академии возникли на юге страны в регионе, где родился индийский гроссмейстер. "Многие из этих академий, добившихся успеха, оказывают поддержку не только шахматистам в Индии, но и в индийской диаспоре в США, Великобритании, на Ближнем Востоке", - рассказал Ананд DW.

Уже в детском возрасте тренировки мало чем отличаются от подготовки взрослых спортсменов. Шахматист Гукеш Доммараджу был освобожден от посещения обычной школы уже в 9-летнем возрасте, чтобы сконцентрироваться на шахматах и подготовке к международным турнирам. Финансовую поддержку спортсменам оказывают не только сами семьи, которые мечтают об успехе своих детей, но и бизнес, а также госпредприятия, которые берут к себе на работу шахматистов и освобождают их от трудовой деятельности ради занятий спортом. Быстрое развитие шахматного спорта является и отражением экономического подъема в стране. "Когда страна такого масштаба, как Индия, ставит перед собой амбициозные задачи, тогда мы и добиваемся серьезных результатов", - с гордостью говорит Ананд.

Очевидный фаворит Олимпиады - Узбекистан

Индия при этом не единственная страна, в которой растет популярность шахматного спорта. Лидером на данный момент, как среди мужчин, так и женщин, является Китай: Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь - действующие чемпионы мира.

Дин Лижэнь на чемпионате мира по шахматам в Астане, 2023 год
Дин Лижэнь на чемпионате мира по шахматам в Астане, 2023 годФото: Stanislav Filippov/AP/picture-alliance

Наряду с Китаем все выше поднимаются и шахматисты из Узбекистана. "Мы больше не являемся тайными фаворитами, а защищаем действующий титул", - говорит гроссмейстер Рустам Касымджанов, который тренируют узбекских спортсменов несколько лет. На Олимпиаде-2022, которая в связи с вторжением России в Украину, была перенесена из России в Индию, победу одержала сборная Узбекистана по шахматам, за которую выступал и гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов. Федерация шахмат России (ФШР) была временно лишена членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

"В Узбекистане государство на протяжении последних лет оказывает существенную поддержку шахматному спорту", - рассказывает Касымджанов. Развитие шахматного спорта в Узбекистане стоит в повестке государства. В 2026 году страна примет 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду. В связи с этим была разработана программа мер по комплексной подготовке к Олимпиаде и превращению шахмат в народный спорт. А президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым был издан специальный декрет по популяризации шахмат и обучению шахматистов.

Какие шансы у немецких шахматистов в Будапеште

Такой поддержки у немецких шахматистов нет, но сборная Германии отправилась в Будапешт не без шансов на победу. "Будучи вице-чемпионами Европы, наши мужчины-шахматисты принадлежат к расширенному кругу фаворитов, а женщины входят в первую десятку", - подводит итог глава немецкого союза Лаутербах. "Если все будет складываться лучшим образом, то медаль вполне возможна", - считает она. 19-летний Винсент Каймер (Vincent Keymer) - молодой талант немецкой сборной - достойный конкурент соперникам из Азии. Однако, как отмечает Рустам Касымджанов, проживающий в Германии - недалеко от Бонна, несмотря на успех молодого спортсмена в составе немецкой сборной, в целом в стране не хватает поддержки молодым шахматистам. "Она есть, но имеет скорее случайный характер", - говорит он.

Ингрид Лаутербах, которая занимает пост главы союза с 2023 года, видит потенциал в улучшении сотрудничества между школами, объединениями и тренерами. На данный момент у молодых шахматистов радостные перспективы в Германии, уверена она. С беспокойством она смотрит на тенденции в шахматном спорте среди женщин. Здесь молодых талантов как раз не хватает. Глава Немецкого союза шахматного спорта поставила перед собой задачу увеличить долю женщин. Оглядываясь на Азию, где среди гроссмейстеров есть и женские игроки, она знает, что это возможно. Но пока Германия в этом сильно уступает, как и в целом - по квоте женщин на руководящих постах.

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