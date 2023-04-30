Дин Лижэнь стал первым чемпионом мира по шахматам из Китая

В финале чемпионата мира по шахматам в Астане Дин Лижэнь одержал победу над россиянином Яном Непомнящим.

Китаец Дин Лижэнь выиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам. В воскресенье, 30 апреля, он одержал победу над россиянином Яном Непомнящим в тай-брейке в Астане после 14 партий основного противостояния, продолжавшихся с 9 апреля и завершившихся со счетом 7:7. Тем самым 30-летний Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам и первым китайцем - обладателем этого титула.

В ходе тай-брейка первые три партии быстрых шахмат закончились вничью, в заключительной четвертой партии Дин получил преимущество в две пешки и стал победителем. Ян Непомнящий , потерпевший поражение в финале предыдущего ЧМ 2021 года, вновь проиграл.

Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира

В Международной федерации шахмат ФИДЕ последнюю партию тай-брейка назвали "одним из самых интересных и драматичных матчей в истории шахмат".

Предыдущим чемпионом мира по шахматам с 2013 года являлся норвежец Магнус Карлсен. Перед нынешним первенством он отказался далее защищать этот титул в связи с "отсутствием мотивации".

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