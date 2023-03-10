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11-летний Хуссейн сегодня проживает в ДортмундеФото: Ralf Rottmann/Funke Foto Services/IMAGO
КультураГермания

11-летний беженец из Сирии вошел в сборную шахматистов ФРГ

Марина Борисова
1 ч. назад

Впервые за сборную Германии сыграет столь юный шахматист. 11-летний мальчик пять лет назад приехал в ФРГ из Сирии.

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11-летний Хуссейн Бесоу (Hussain Besou) уже совсем скоро дебютирует в составе национальной сборной Германии. Школьник из Рурской области сядет за шахматную доску в Хорватии, где в апреле пройдет международный чемпионат. The Mitropa Cup - ежегодный командный турнир, в котором соревнуются национальные сборные из стран Центральной Европы. Первый турнир прошел в Инсбруке в 1976 году. Хуссейн - самый юный шахматист, выступавший когда-либо за Германию. В интервью немецким СМИ его наставник и тренер юных шахматистов Бернд Фёклер (Bernd Vökler) подчеркнул, что мальчик показал выдающиеся результаты.

В мировом рейтинге шахматистов в возрастной категории до 12 лет Хуссейн в настоящий момент занимает второе место. Номинирование в национальную сборную Германии - серьезный вызов для юного спортсмена. Пять лет назад мальчик приехал в Германию как беженец. У себя на родине он любил смотреть, как в шахматы играют отец и дедушка. Мальчик увлекса игрой еще в дошкольном возрасте. 

Несмотря на свой юный возраст, Хуссейн уже "гроссмейстер": ему нет равных за шахматной доской. Однако шансов на победу в командном турнире у сборной из Германии, по оценкам экспертов, не так много: из-за коллизии расписания многие ведущие шахматисты не смогут принять участие в соревнованиях в Хорватии.

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