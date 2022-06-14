Германия стала второй в мире страной по объемам гуманитарной помощи

Германия с 2016 года стала второй в мире после США страной по объемам гуманитарной помощи, говорится в докладе федерального правительства о германской гуманитарной помощи за рубежом с 2018 по 2021 годы, опубликованном во вторник, 14 июня.



Объем гуманитарной помощи, оказываемой Берлином, с 2018 года постоянно увеличивался, отмечается в документе. Самый значительный рост - с 1,63 до 2,14 млрд евро - произошел в 2020 году. В первую очередь он был связан с пандемией коронавируса. В 2021 году Германия выделила на гуманитарные цели 2,57 млрд евро - на 70 процентов больше, чем в 2018-м. К суммам, перечисляемым для помощи пострадавшим от коронавируса, добавились средства, направленные в Афганистан. Всего на решение гуманитарных проблем жителей этой страны Берлин с 2018 года выделил около 416 млн евро, из них 116 млн пришлись на период до 2021 года, когда к власти пришло радикальное исламистское движение "Талибан". Еще 600 млн евро через различные международные организации были направлены на гуманитарную помощь Афганистану после кризиса, связанного с выводом американских войск и начавшегося в августе 2021 года.

Война в Украине усугубит гуманитарную ситуацию в мире

В начале 2018 года от гуманитарной помощи зависели во всем мире около 128 млн человек, к концу 2021 года это число удвоилось - до 274 миллионов человек,говорится в докладе правительства ФРГ. ООН оценила сумму гуманитарных потребностей в 2021 году в 37 млрд долларов.

Начавшаяся в феврале 2022 года агрессивная война России против Украины еще заметнее ускоряет тенденции, которые и без того на протяжении многих лет сказывались на гуманитарной ситуации во всем мире: "резкий рост потребностей, постоянно увеличивающееся число беженцев, распространение голода и игнорирование гуманитарного международного права", отмечают авторы документа.

Еще до российского вторжения ситуация в Украине находилась в центре внимания гуманитарной политики ФРГ, говорится в отчете. В 2021 году в такой помощи нуждались 3,4 млн жителей Украины - в первую очередь в неподконтрольных Киеву районах на востоке страны. С 2018 по 2021 годы Германия выделила на гуманитарную помощь Украине около 90 млн евро. В 2021 году она стала третьим крупнейшим гуманитарным донором страны, в предшествующие годы ФРГ занимала по этому показателю второе место.

В докладе не указаны объемы гуманитарной помощи, выделенной Украине Берлином с начала войны, но отмечается, что в ней, по оценкам Международного комитета Красного Креста (МККК), нуждаются уже более 18 млн человек.

Другие адресаты гуманитарной помощи Берлина

Одним из крупнейших адресатов гуманитарной помощи от Германии стала Африка. Расходы ФРГ на эти цели выросли с 391 млн евро в 2018 году до 564 млн евро в 2021-м. Основными причинами гуманитарного кризиса в регионе были вооруженные конфликты, нехватка ресурсов, стихийные бедствия, а также пандемия коронавируса.

На Ближнем Востоке самый значительный объем гуманитарных расходов Берлина был связан с войной в Сирии. С 2018 года Германия выделяла на различные цели, в том числе для размещения сирийских беженцев в соседних государствах, от 620 до 700 млн евро ежегодно. Другим крупным получателем гуманитарной помощи в регионе стал Йемен- 726 млн евро с 2018 года.

ФРГ стала крупнейшим гуманитарным донором для жертв вновь обострившегося из-за Нагорного Карабахаконфликта между Арменией и Азербайджаном. С начала боевых действий в этом регионе в 2020 году она выделила МККК 2 млн евро.

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