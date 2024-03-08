Доля женщин на руководящих постах в Германии не растет

По данным банка KfW, женщины в Германии все реже возглавляют предприятия малого и среднего бизнеса. В то же время доля женщин-руководителей в крупных компаниях увеличилась.

В Германии доля компаний, в которых хотя бы одна женщина является владельцем, руководителем или членом совета директоров, составила 27 процентов от 4,7 миллиона, следует из данных частного агентства кредитных историй Schufa, обнародованных в пятницу, 8 марта. Таким образом, доля женщин на всех руководящих должностях в немецких компаниях в 2023 году осталась практически на том же уровне, что и годом ранее.



Согласно анализу данных, проведенному государственным банком развития KfW, доля женщин-руководителей даже снизилась. В 2023 году женщины возглавляли 602 тысячи компаний малого и среднего бизнеса, что почти на 26 процентов меньше, чем в 2022 году. Таким образом, доля предприятий малого и среднего бизнеса, которыми руководит женщина, составила 15,8 процента от 3,8 миллиона. В 2022 году этот показатель был выше почти на 4 процента (19,7).

"Разрушить гендерные стереотипы"

Одна из причин стагнирующих показателей, согласно KfW, состоит в том, что женщины в Германии все реже открывают собственные компании. "Чтобы больше женщин занимали руководящие посты, необходимо разрушить гендерные стереотипы и традиционные ролевые модели в таких областях, как воспитание детей, образование и разделение труда в семье", - заявила главный экономист KfW Фритци Келер-Гайб (Fritzi Köhler-Geib).

Эффект закона о женских квотах

При этом глава Schufa Таня Биркхольц (Tanja Birkholz) отмечает, что в крупных компаниях заметен прогресс в области карьерного продвижения женщин. Так, доля концернов с оборотом более одного миллиарда евро, в которых хотя бы одна женщина занимает высший руководящий пост, составила 34 процента. Биркхольц считает, что положительный эффект оказали поправки в закон о равной представленности женщин и мужчин на руководящих должностях, принятые в августе 2021 года.

Согласно поправкам, компании, зарегистрированные на бирже, а также имеющие свыше 2000 сотрудников и более трех человек в совете директоров, при новых назначениях должны обеспечить, чтобы среди руководителей была как минимум одна женщина.

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