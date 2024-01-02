В 2023-м 104 шахматиста РФ сменили спортивное гражданство

За два года, прошедших после начала российского вторжения в Украину, спортивное гражданство сменили 192 российских шахматиста.

В 2023 году 104 российских шахматиста сменили спортивное гражданство, сообщил во вторник, 2 января, портал sports.ru со ссылкой на статистические данные Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Из первой сотни мирового рейтинга шахматистов сборную России покинули Санар Сюгиров (40-е место), Алексей Сарана (41-е), Владимир Федосеев (45-е), Никита Витюгов (50-е), Александр Предке (64-е), Кирилл Алексеенко (89-е) и Александра Костенюк (11-й номер женского рейтинга).

В свою очередь в сборную России в течение 2023 года перешли пять спортсменов: Юрий Айрапетян и Виктор Филонов из команды Украины, Давид Буката из Австралии, Канан Гейдарли из Азербайджана, а также Надежда Искичекова из Казахстана.

Смена спортивного гражданства в шахматах

За два года с начала вторжения в Украину и последовавшими за этим санкциями в отношении спортсменов российское спортивное гражданство сменили 192 шахматиста - в 2022 году это сделали 88 человек. Члены сборной РФ выступают на международных турнирах под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе.

Как отмечает sports.ru, в международных шахматах действует упрощенная процедура смены спортивного гражданства. Игроку нет необходимости получать гражданство новой страны, а достаточно постоянно проживать в ней и уведомить федерации о желании сменить команду.

Смотрите также: