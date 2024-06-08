Россию исключили на два года из ФИДЕ по жалобе Украины

Федерация шахмат России временно лишена членства в ФИДЕ после жалобы Федерации шахмат Украины на включение в ФШР шахматных клубов с оккупированных территорий.

Федерация шахмат России (ФШР) лишена членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на два года. Такое решение, как сообщили в ночь на субботу, 8 июня, принято Комиссией по этике ФИДЕ по жалобе Федерации шахмат Украины на "активную деятельность" российской структуры в аннексированном Крыму, а также в украинских регионах, оккупированных в ходе войны РФ против Украины.

Ранее ФШР включила в свой состав клубы с оккупированных территорий - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также из аннексированного Россией Крыма. В жалобе Федерации шахмат Украины, которую подали украинский гроссмейстер Андрей Баришполец и тренер гроссмейстера Магнуса Карлсена Хейне Нильсен, указывается также, что ФШР связана с лицами, находящимися под международными санкциями за их связь с российским полномасштабным вторжением в Украину.

Полный текст решения Комиссии по этике ФИДЕ, которое вступит в силу через 60 дней, опубликовал немецкий портал Perlenvombodensee специализирующийся на шахматной тематике.

Президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу объявлен выговор

Телеканал "Матч-ТВ" пишет на своем сайте , что президент ФИДЕ, россиянин Аркадий Дворкович получил выговор из-за своего участия в попечительском совете ФШР. "Хорошо известно, что господин Дворкович на протяжении многих лет был тесно связан с президентом (России Владимиром. - Ред.) Путиным, - факт, который он не отрицает", - говорится в решении Комиссии по этике ФИДЕ.

Президент ФИДЕ - россиянин Аркадий Дворкович Фото: picture-alliance/dpa/P. Golovkin

Реакция России на временное исключение ФШР

Как отмечает газета "Коммерсант" , практические последствия решения ФИДЕ пока непонятны: "Во всяком случае, речь о запрете отечественным шахматистам, как и раньше, участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе не идет".

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в комментарии агентству ТАСС заявил, что структура намерена обжаловать решение ФИДЕ. "Мы не согласны с этим решением. Наши юристы начали работать, подготовятся без эмоций, спокойно. В ближайшее время предъявим свои контраргументы", - подчеркнул Ткачев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия считает решение комиссии ФИДЕ "несправедливым" и что оно было "принято из-за недопонимания, которое удастся преодолеть".