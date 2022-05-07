Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

В Москве на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер в мире Юрий Авербах. Об этом в субботу, 7 мая, сообщила Федерация шахмат России. Со смертью Авербаха "ушла целая эпоха шахмат", - заявил почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. Он - чемпион Советского Союза 1954 года, победитель командных чемпионатов Европы 1957 и 1965 годов в составе сборной СССР. Шахматист встречался за доской со многими чемпионами мира, включая Макса Эйве, завоевавшего этот титул в 1935 году.

В историю шахмат Юрий Авербах вошел как непревзойденный знаток и теоретик эндшпиля. Гроссмейстер подготовил восемь фундаментальных трудов по различным типам шахматных окончаний, на которых учились многие поколения шахматистов.

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