Танковое противостояние в Берлине: что произошло на КПП "Чарли" 60 лет назад

На дворе был октябрь 1961 года. В воскресный вечер американский дипломат Эдвин Аллан Лайтнер решил посетить с женой представление театральной труппы из Чехословакии в восточной части Берлина. В этом не было ничего необычного. И после начала строительства Берлинской стены в августе 1961 года представители союзников пользовались свободой передвижения по городу и не подвергались контролю со стороны военных и секретных служб ГДР. Но дипломата в гражданской одежде на частной машине задержали и попросили предъявить документы на контрольно-пропускном пункте "Чарли". Беззаботный вечер не удался и даже вылился в один из самых напряженных моментов холодной войны.

Эскалация конфликта на КПП "Чарли"

КПП "Чарли" разделял улицу Фридрихштрассе на две части и использовался западными военнослужащими и иностранными дипломатами для перехода из Западного Берлина в Восточный. И если сначала им были доступны и другие пропускные пункты, то позже министерство внутренних дел ГДР ограничило такую возможность только КПП "Чарли". А 23 октября 1961 года с одобрения советского руководства МВД ГДР издало постановление, предписывавшее гражданским сотрудникам американской военной миссии предъявлять паспорта при поездках на восток Берлина. Это было нарушением четырехстороннего статуса города, который гарантировал совместную ответственность всех стран-победительниц и свободу передвижения членов американских, британских и французских военных миссий.

Чтобы дипломат Лайтнер смог перейти границу, американцы прислали вооруженный конвой. Подобные сцены повторялись еще несколько дней с другими лицами в гражданском. Эскалация нарастала. 25 октября генерал Люциус Д. Клей, советник президента США Джона Кеннеди в Берлине, впервые использовал танки. Он считал, что Кеннеди слишком быстро сдался после того, как была построена Стена, поэтому решил отстоять американскую позицию. Неподалеку от Бранденбургских ворот в боевую готовность была приведена и британская военная техника. В ответ на такую "империалистическую провокацию" первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев также направил на блокпост танки.

Туристы на бывшем КПП "Чарли"

В итоге 27 октября почти в течение суток друг против друга стояли десять M-48 и десять T-54. Их разделяло расстояние всего в десятки метров. Экипажи были готовы к стрельбе, как отмечается в архивных документах. Тогдашний генерал Анатолий Грибков позже вспомнил в документальном фильме немецкой телекомпании ARD, что ситуация в советском высшем командовании была классифицирована как "опасная". Ни правительство Западной Германии в Бонне, ни правительство СЕПГ в Восточном Берлине не могли повлиять на ситуацию, - все было в руках СССР и США.

США и СССР: танковая игра на нервах

Хрущев и Кеннеди изначально дали указание своим командующим войсками реагировать на насилие встречным насилием. Но ни тот, ни другой не были заинтересованы в превращении противостояния в военный конфликт. В конце концов, танковое противостояние обошлось без кровопролития. Для развязки были задействованы дипломатические каналы. Кеннеди попросил Хрущева немного отвести свои танки, тогда бы и он смог заставить американские танки отступить, не теряя лица. Хрущев согласился. Обе стороны представляли себя победителями в этой войне нервов.

Танки на КПП "Чарли" не могли бы решить исход войны, но они могли бы ее спровоцировать, отмечает в интервью радиостанции Deutschlandfunk потсдамский историк Мартин Забров (Martin Sabrow). Мир в эти два дня стоял на пороге Третьей мировой войны. КПП "Чарли" до сих пор напоминает о противостоянии Востока и Запада и является исторической достопримечательностью Берлина. Те, кто интересуется событиями 60-летней давности, могут пережить их с помощью технологии дополненной реальности. Фонд "Берлинская стена" разработал специальное приложение, рассказывающее об истории этого контрольно-пропускного пункта.

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