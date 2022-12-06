200 евро на досуг в Германии: кому они достанутся

В 2023 году правительство Германии приготовило для всех, кому исполнится 18 лет, прекрасный подарок - абонемент в музеи, театры и галереи стоимостью 200 евро. Чтобы поддержать учреждения культуры, пострадавшие в пандемию COVID-19 и привлечь молодое поколение в музеи и театры, федеральное правительство Германии с 2023 года учреждает KulturPass (специальное удостоверение с фиксированной суммой денег, которую можно потратить, например, на оплату билетов в музеи, театры).

"Мы хотим, чтобы молодежь интересовалась многообразием культуры в нашей стране", - заявила госминистр культуры Клаудиа Рот (Claudia Roth) на совместной пресс-конференции с министром финансов Кристианом Линднером (Christian Lindner). На реализацию этого проекта выделяется 100 миллионов евро.

KulturPass к совершеннолетию

Одна из задач KulturPass - привлечь новую аудиторию в учреждения культуры. На первом этапе проекта все те, кому в следующем году исполнится 18 лет (а по данным Федерального управления по статистике это порядка 750 000 человек) получат удостоверение, на котором будет зарезервировано 200 евро для посещения культурных мероприятий и не только их. В течение двух лет этой суммой можно будет воспользоваться через специальные приложение и веб-сайт. В случае успеха, KulturPass будет в дальнейшем доступен и для ребят в возрасте от 15 до 17 лет.

На сайте проекта могут регистрироваться сами культурные учреждения и организации, чтобы предлагать билеты на свои концерты, театральные постановки и кинопоказы. Также для регистрации будут допущены галереи, музеи, книжные и магазины музыкальных пластинок. При этом будет действовать ограничение по геолокации, и покупать билеты будет возможно лишь у местных организаций. А вот тратить средства на покупки на крупных онлайн-платформах и онлайн-магазинах не получится - разработчики эту опцию запретили.

Германский совет по делам культуры инициативу в целом похвалил, но и немного раскритиковал его реализацию - ведь на что именно молодые люди смогут потратить свои 200 евро? Будут ли это только книги или билеты в музей и кино? Или же подписка на онлайн-кинотеатр Netflix?

Кто критикует этот проект

Глава Совета Олаф Циммерман (Olaf Zimmermann) подчеркнул : "Такой культурный абонемент - разумный способ поддержать и учреждения культуры, и молодежь. Но предстоит прояснить, на что именно должны быть выделены деньги. Должен ли культурный пропуск также поддерживать Spotify, Netflix, Amazon и других коммерческих гигантов? Ведь полностью исключить их не получится на основании требований антимонопольного законодательства. Очевидно, что четкой концепции пока нет, и поэтому бюджетный комитет бундестага заблокировал выделение средств до тех пор, пока не будет представлено предложение по реализации проекта. Планирование должно начаться быстро, иначе культурного подарка на день рождения всех 18-летних не получится".

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