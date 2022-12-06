  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Девушка смотрит на картину в музее в немецком городе Хемнитц
Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance
КультураГермания

200 евро на досуг в Германии: кому они достанутся

Вера Лунева
2 ч. назад

Правительство Германии запускает пилотный проект KulturPass, который должен привлечь молодое поколение немцев идти в музеи и театры страны.

https://p.dw.com/p/4KXUW

В 2023 году правительство Германии приготовило для всех, кому исполнится 18 лет, прекрасный подарок - абонемент в музеи, театры и галереи стоимостью 200 евро. Чтобы поддержать учреждения культуры, пострадавшие в пандемию COVID-19 и привлечь молодое поколение в музеи и театры, федеральное правительство Германии с 2023 года учреждает KulturPass (специальное удостоверение с фиксированной суммой денег, которую можно потратить, например, на оплату билетов в музеи, театры).

"Мы хотим, чтобы молодежь интересовалась многообразием культуры в нашей стране", - заявила госминистр культуры Клаудиа Рот (Claudia Roth) на совместной пресс-конференции с министром финансов Кристианом Линднером (Christian Lindner). На реализацию этого проекта выделяется 100 миллионов евро.

KulturPass к совершеннолетию

Одна из задач KulturPass - привлечь новую аудиторию в учреждения культуры. На первом этапе проекта все те, кому в следующем году исполнится 18 лет (а по данным Федерального управления по статистике это порядка 750 000 человек) получат удостоверение, на котором будет зарезервировано 200 евро для посещения культурных мероприятий и не только их. В течение двух лет этой суммой можно будет воспользоваться через специальные приложение и веб-сайт. В случае успеха, KulturPass будет в дальнейшем доступен и для ребят в возрасте от 15 до 17 лет.

На сайте проекта могут регистрироваться сами культурные учреждения и организации, чтобы предлагать билеты на свои концерты, театральные постановки и кинопоказы. Также для регистрации будут допущены галереи, музеи, книжные и магазины музыкальных пластинок. При этом будет действовать ограничение по геолокации, и покупать билеты будет возможно лишь у местных организаций. А вот тратить средства на покупки на крупных онлайн-платформах и онлайн-магазинах не получится - разработчики эту опцию запретили. 

Германский совет по делам культуры инициативу в целом похвалил, но и немного раскритиковал его реализацию - ведь на что именно молодые люди смогут потратить свои 200 евро? Будут ли это только книги или билеты в музей и кино? Или же подписка на онлайн-кинотеатр Netflix?

Кто критикует этот проект

Глава Совета Олаф Циммерман (Olaf Zimmermann) подчеркнул: "Такой культурный абонемент -  разумный способ поддержать и учреждения культуры, и молодежь. Но предстоит прояснить, на что именно должны быть выделены деньги. Должен ли культурный пропуск также поддерживать Spotify, Netflix, Amazon и других коммерческих гигантов? Ведь полностью исключить их не получится на основании требований антимонопольного законодательства. Очевидно, что четкой концепции пока нет, и поэтому бюджетный комитет  бундестага заблокировал выделение средств до тех пор, пока не будет представлено предложение по реализации проекта. Планирование должно начаться быстро, иначе культурного подарка на день рождения всех 18-летних не получится".

Смотрите также: 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Фрагмент "Страшного суда" - еще одного полотна Рубенса из "Старой пинакотеки"

За Рубенса ответят: приклеившимся к шедевру экоактивистам вынесли приговор

За Рубенса ответят: приклеившимся к шедевру экоактивистам вынесли приговор

В августе этого года экоактивисты приклеили себя к картине Рубенса "Избиение младенцев" в мюнхенском музее "Старая пинакотека". Суд приговорил их к денежным штрафам. Но точка в деле еще не поставлена.
Культура18 ноября 2022 г.
Еврейская семья возле своего дома в Бориславе: фотография с выставки "Мозаика украинской еврейской жизни"

Мозаика еврейской жизни в Украине - на выставке в Аугсбурге

Мозаика еврейской жизни в Украине - на выставке в Аугсбурге

Герои выставки в Еврейском музее в Аугсбурге рассказывают свои личные истории, из которых складывается картина жизни украинских евреев за последние сто лет. Кураторами выставки стали два историка из Украины.
Мозаика14 ноября 2022 г.
Symbolbild Liebe Ausstellung

Любовь. За ней последнее слово

Любовь. За ней последнее слово

Скелет арабского скакуна, платье из документов и десятки непридуманных историй. О грустной, радостной и вечной любви - выставка в Штутгарте.
Культура8 ноября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министр финансов Германии Кристиан Линднер

Венгрия наложила вето в ЕС на пакет помощи Украине

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Президент Франции Эмманюэль Макрон" говорит в рупор в цветах французского флага: "Предлагаю гарантии безопасности" - карикатура DW

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Политика23 мин. назад
Тумсо Абдурахманов, фото из архива

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Политика21 ч. назад
external

Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Общество21 ч. назад14:23 мин.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Политика24 ч. назад60:01 мин.
Студия телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

Почему власти Латвии прекращают вещание телеканала "Дождь"

СМИ25 мин. назад
Российские ракеты в небе, вид из Харькова

Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны

Взрывы на аэродромах в РФ и другие события 285-го дня войны

Политика19 ч. назад
На главную страницу