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Фото: Alexander Limbach/Imago Images
КультураГермания

Всё о любви

Бренда Хаас | Вера Лунева
53 мин. назад

Скелет арабского скакуна, платье из документов и десятки непридуманных историй. О грустной, радостной и вечной любви - выставка в Штутгарте.

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Любовь... Почему она так вдохновляет нас? Заставляет творить, сочинять песни и стихи, создавать фильмы и писать пьесы, а иногда буквально сводит с ума? Эти вопросы поднимает заключительная часть выставки-трилогии о человеческих чувствах, которая открылась 14 октября в Музее истории в южногерманском Штутгарте. Выставка "Любовь. Что нами движет" - посвящена всему прекрасному, что дарит не только счастье, но и бросает в пучину отчаяния.

На выставке рассказаны 40 историй любви, многие из которых - о борьбе с предрассудками, другие - о любви через границы, третьи - о любви к Родине или к ближнему. Здесь показаны истории тех, кто, рискуя всем, посвятили свою жизнь благотворительности или защите окружающей среды. В свете нынешней ситуации в мире актуальность выставки особенно очевидна, уверен ее директор Райнер Шимпф (Rainer Schimpf).

Большой интерес к сильным чувствам

Две предыдущие выставки трилогии, посвященные жадности и ненависти, понравились посетителям. "Казалось, что многих угнетает ненависть, и они ищут ответы, как ее преодолеть", - говорит Шимпф. Кстати, прямо в музее можно было оставить сообщение о своих чувствах. "Мы были весьма впечатлены количеством откликов посетителей в книге отзывов: их было очень много", - добавляет он.

Истории на выставке рассказывают, на что способна любовь. Даже в ситуациях полного отчаяния и безнадежности, любовь может подвигнуть нас на неожиданные поступки и помочь преодолеть любые границы. Несмотря на то множество затронутых проблемных тем, выставка не получилась излишне мрачной. "Мы не молчим об ошибках и пропастях, куда нас могут завести чувства. Но выставка должна дать надежду, что последнее слово все-таки остается за любовью", - говорит директор музея.

О бюрократии и арабском скакуне

Одним из самых ярких экспонатов стало свадебное платье, созданное из копий официальных бумаг и документов учительницей немецкого языка из Равенсбурга. Сделала она это от досады, что из-за бесконечных бюрократических проволочек не может официально выйти замуж за своего партнера из Гамбии.

Портрет короля Вюртемберга Вильгельма I
Портрет короля Вюртемберга Вильгельма I Фото: Daniel Stauch/Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Другой экспонат с историей: скелет арабского скакуна по кличке Гумюш Борно, сохраненный как напоминание о любви короля Вюртемберга Вильгельма I к жене Екатерине Павловне, на которой он женился в 1816 году. Будучи сестрой российского императора, она привезла с собой внушительное приданое и покорила сердца подданных активной общественной деятельностью, основав в 1817 году Общество благотворительности. Скакуна купили на ее имя в Дамаске, но она так и не увидела подарок, поскольку скоропостижно скончалась в 1819 году. Однако в память о ней муж построил церковь Св. Екатерины на горе Ротенберг и сохранил скелет лошади.

Любовь во время войны

На выставке представлены две истории, особенно впечатлившие директора Шимпфа. Одна из них - о Бертольде фон Даймлинге, которого Шимпф называет прототипом бездумного и безжалостного генерала Германской империи и Первой мировой войны. "Он пожертвовал тысячами жизней молодых людей ради своей славы. Однако после завершения войны фон Даймлинг превратился в ярого пацифиста", -- рассказывает директор музея. К изумлению своих современников, он активно искал примирения с "заклятым врагом" - Францией.

Свадебные платья на выставке
Свадебные платья на выставкеФото: Daniel Stauch/Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Другая история любви касается детей, родившихся в Германии после Второй мировой войны у немецких женщин и солдат стран-союзниц  - Советского Союза, Великобритании, Франции и США. Шимпф рассказывает историю женщины, родившейся во французской оккупационной зоне на юго-западе Германии в 1947 году. Ее отец был французским солдатом, который в 1949 году уехал обратно во Францию. Она пыталась найти его и много лет спустя разместила семейные фотографии на сайте, где кто-то узнал его. Так, она оказалась на его могиле во Франции и встретилась со сводной сестрой-француженкой. "Вы можете легко перенести эту историю и на три другие оккупационные зоны, ведь такие случаи были по всей стране", - объясняет Шимпф. "По сей день дети тех солдат ищут своих отцов, ведь тоска по отцовской любви не оставляет их до глубокой старости".

Выставка "Любовь. Что нами движет" открыта в музее истории в Штутгарте до 23 июля 2023 года.

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