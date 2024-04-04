Три канадские организации стали "нежелательными" в России

По состоянию на 4 апреля в реестр, который ведет Минюст РФ, входят 155 организаций: большинство из них базируются в Великобритании, Германии, США и Украине.

Министерство юстиции России в среду, 3 апреля, внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в РФ признана "нежелательной", три канадские организации: Школу международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка, Российско-канадский демократический альянс, а также Школу международных отношений им. Нормана Патерсона. Ранее, 13 марта, их деятельность в России признала "нежелательной" Генпрокуратура РФ.

Согласно собственной информации школа им. Питера Мунка действует на базе Университета Торонто, а школа им. Нормана Патерсона - при Карлтонском университете в Оттаве. Они обе специализируются на обучении студентов в области международных отношений. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, "указанные организации фактически участвуют в информационной кампании стран Запада по дискредитации Российской Федерации и разжиганию антироссийских настроений".

Созданный в 2022 году Российско-канадский демократический альянс, по собственной информации, занимается поддержкой и развитием канадского сообщества россиян, основываясь на принципах демократии, прав человека и гражданских свобод. В Генпрокуратуре РФ уверены, что деятельность альянса "направлена на консолидацию проживающих в Канаде россиян для их задействования в информационно-пропагандистских акциях по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также на пропаганду запрещенного международного общественного движения ЛГБТ". В ведомстве отметили, что альянс систематически публикует в интернете и СМИ "материалы о насильственном изменении основ конституционного строя России, а также содержащие дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе призывы наращивать поставки западного вооружения" в Украину.

В реестр Минюста входят 155 организаций

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности.

По состоянию на 4 апреля в реестр, который ведет Минюст РФ, входят 155 организаций: большинство из них базируются в Великобритании, Германии, США и Украине.

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