Минюст расширил список "нежелательных" в России организаций

Министерство юстиции РФ обновило перечень международных организаций, чья деятельность признана "нежелательной" на территории России. В список включены "Российский комитет действия" (РКД) и германский Akademisches Netzwerk Osteuropa e. V. ("Академическая сеть Восточная Европа"), сообщают в понедельник, 4 декабря, российские СМИ со ссылкой на сайт ведомства. В то же время правозащитный медиапроект "ОВД-инфо" утверждает, что Генпрокуратура РФ признала эти две организации "нежелательными" еще 14 ноября.

"Российским комитетом действия" именуется движение российской оппозиции в изгнании. Оно было основано в мае 2022 года на "Форуме свободной России" в Вильнюсе. Среди основателей РКД значатся политики Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писательница Юлия Латынина, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко. В манифесте движения указано, что его сторонники выступают "против развязанной Путиным войны, против созданной в России диктатуры и за объединение всех антивоенных и антидиктаторских сил".

"Академическая сеть Восточная Европа" была создана в 2020 году на фоне протестов в Беларуси при содействии немецкой НКО "Немецкое общество изучения Восточной Европы". Организация помогает студентам и ученым из стран экс-СССР, находящимся под угрозой политического преследования. После начала войны России против Украины проект начал активно принимать заявки от россиян и украинцев.

Ранее в РФ признали "нежелательным" университет Сороса

В середине октября Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией" Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), созданный при поддержке американского финансиста Джорджа Сороса и в 2019 году переехавший из Будапешта в Вену. Российское ведомство обвинило этот вуз в формировании "глобальной медийной антироссийской повестки".

По мнению Генпрокуратуры, усилия этого университета сосредоточены на дискредитации действий РФ, ведущей войну против Украины, и политического руководства России. В Москве считают, что в ряде образовательных программ ЦЕУ умышленно обесценивает и искажает историю российского государства и преуменьшает заслуги российских ученых, писателей и деятелей культуры, а также настаивает на "вине России во всех мировых катаклизмах".

В том же месяце Генпрокуратура РФ объявила "нежелательным" и немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (Zentrum fur Osteuropa und internationale Studien, ZOiS). В списке "нежелательных организаций", который существует в России с 2015 года, уже более 120 наименований. За сотрудничество с таковыми российским законодательством предусмотрена ответственность от административной вплоть до лишения свободы.

Смотрите также: