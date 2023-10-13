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В РФ признали "нежелательным" исследовательский центр из ФРГ

Даниил Сотников
13 октября 2023 г.

Немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований открылся в 2017 году и занимается исследованиями Восточной Европы.

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Открытие Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине в 2017 году
Открытие ZOiS в Берлине в 2017 годуФото: DW/N. Jolkver

Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией" немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (Zentrum fur Osteuropa und internationale Studien, ZOiS). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в пятницу, 13 октября.

Как сообщается на сайте Центра, ZOiS - это независимый исследовательский институт, занимающейся исследованиями Восточной Европы. "Основное внимание уделяется социально-значимым исследованиям в области социальных наук в Восточной Европе. ZOiS принимает участие в общественном дискурсе, помогает формировать существующие дебаты и знакомит с новыми взглядами на Восточную Европу", - описывает свою работу исследовательсткий центр.

На открытии института в 2017 году его директор Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) говорила, что новый центр займется научными исследованиями, применением их результатов в политике и обществе, а также содействием молодым ученым, решившим посвятить себя Восточной Европе. ZOiS финансируется из бюджета МИД ФРГ.

Генпрокуратура обвинила ZOiS в "дискредитации России"

В российской Генпрокуратуре заявили, что "истинные цели Центра - инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки и пропаганда информации, искажающей историю российского государства".

По версии Генпрокуратуры, ZOiS "под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов собирает информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, на основе чего готовит аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране".

Представители ZOiS на момент публикации не комментировали утверждения российского ведомства.

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