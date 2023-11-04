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Минюст РФ внес еще пять человек в реестр "иноагентов"

Жан Рофе
4 ноября 2023 г.

В список "иноагентов" попали журналисты Дмитрий Губин, Дмитрий Еловский, Андрей Солдатов, политолог Мария Снеговая и юрист Кирилл Качур.

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Плакат "Иностранный агент"
Плакат на спине у участника демонстрации в Санкт-Петербурге (фото из архива)Фото: DW

Министерство юстиции России в пятницу, 3 ноября, вновь расширило реестр "иностранных агентов". В список включили еще пять человек, следует из сообщения на сайте ведомства.

Статус "иноагенета" был присвоен журналисту, теле- и радиоведущему Дмитрию Губину, бывшему корреспонденту "Дождя" и ведущему Youtube-канала "Ходорковский LIVE" Дмитрию Еловскому, публицисту и главному редактору издания Agentura.ru. Андрею Солдатову, политологу Марии Снеговой, а также юристу и бывшему следователю Кириллу Качуру.

По версии Минюста, включенные в перечень лица либо выступали против "специальной военной операции" в Украине, либо распространяли "недостоверную информацию" о принимаемых российскими властями решениях и действиях ВС РФ, либо осуществляли "действия, направленные на формирование негативного образа" России и вооруженных сил. Они, как сообщается, проживают за пределами РФ. Все, кроме Качура, также участвовали в распространении материалов, созданных другими "иностранными агентами", утверждает ведомство.

Одновременно Минюст исключил из реестра "иноагентов" региональную национально-культурную общественную организацию "Туба калык" из Республики Алтай в связи с ее ликвидацией.

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов". С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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