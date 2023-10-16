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В РФ признали "нежелательным" университет Сороса в Вене

Ольга Лебедева
16 октября 2023 г.

Генпрокуратура РФ обвинила в формировании антироссийской повестки основанный Джорджем Соросом Центрально-Европейский университет, в 2019 году переехавший из Будапешта в Вену.

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Миллиардер Джордж Сорос в Давосе
Джордж Сорос (фото из архива)Фото: Getty Images/AFP/F. Coffrini

Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией" базирующийся в Вене Центрально-Европейский университет (Central European University, ЦЕУ), созданный при поддержке американского финансиста Джорджа Сороса. В понедельник, 16 октября, российское ведомство обвинило этот университет в формировании "глобальной медийной антироссийской повестки".

По мнению Генпрокуратуры, усилия Центрально-Европейского университета сосредоточены на дискредитации действий РФ, ведущей войну против Украины, и политического руководства России. В Москве считают, что в ряде образовательных программ ЦЕУ умышленно обесценивает и искажает историю российского государства и преуменьшает заслуги российских ученых, писателей и деятелей культуры, а также настаивает на "вине России во всех мировых катаклизмах".

Университет Сороса был вынужден переехать в Вену

В России "нежелательными" признаны уже десятки российских и зарубежных организаций. В частности, несколько дней назад Генпрокуратура РФ объявила "нежелательным" немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (Zentrum fur Osteuropa und internationale Studien, ZOiS).

Либеральный частный Центрально-Европейский университет был основан в 1991 году и до 2019 года работал в Будапеште. Университет Сороса был вынужден переехать в Вену в связи с политикой правонационального правительства Венгрии и венгерского ограничительного закона о вузах. Главной целью университета была объявлена поддержка демократических обществ в посткоммунистических странах.

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