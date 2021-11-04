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В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.
Возмущение по поводу присутствия на Франкфуртской книжной ярмарке издательства правого толка полностью оправдано. Нужно быть благодарным тем, кто говорит об этом вслух, считает редактор DW Штефан Деге.
Исследование, проведенное еврейскими организациями в ЕС, показало, что антисемитизм все еще широко распространен на континенте. Многие евреи покидают Европу, потому что не чувствуют себя в безопасности.
Рада одобрила закон 22 сентября. За нарушение его требований предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.
80 лет тому назад нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев в Бабьем Яре. Франк-Вальтер Штайнмайер удручен тем, что антисемитизм в Германии так и не искоренен.
Немецкий певец Гил Офарим заявил, что его отказались регистрировать в одной из гостиниц Лейпцига до тех пор, пока он не снимет цепочку со звездой Давида.
Согласно документу, к проявлениям антисемитизма относятся среди прочего призывы к убийству евреев и его оправдание, отрицание Холокоста, а также повреждение религиозных зданий.
В августе 2018 года группа правых радикалов забросала ресторан камнями и бутылками, владелец был ранен. Суд в Хемнице признал 30-летнего обвиняемого виновным в причинении опасных телесных повреждений.
Генеральная прокуратура Дрездена считает, что нападение на ресторан "Шалом" в 2018 году было совершено по правоэкстремистским мотивам.
По данным Потсдамского университета, реализация проекта, являющегося единственным в своем роде в Европе и включающего школу по подготовке раввинов и синагогу, обошлась примерно в 13,5 млн евро.
Диктовать по буквам проще с помощью слов-ориентиров. Свой буквенный код есть и у немцев, но с нацистским наследием. От него хотят избавиться.
Тель-Авив отреагировал таким образом на принятие скандального закона, в значительной мере ограничивающего процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей.
Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.
Более четверти всех инцидентов на почве антисемитизма в 2020 году были напрямую связаны с пандемией ковида. Так, оскорбительные высказывания в адрес евреев звучали в речах на митингах против ограничительных мер.
Антисемиты, расисты и ксенофобы лишаются права на получение гражданства, независимо от степени суровости приговора. Использование флагов организаций, признанных в ЕС террористическими, будет уголовно наказуемым.
Партии правящей коалиции договорились внести изменения в Закон о гражданстве ФРГ, чтобы предотвратить натурализацию иностранцев, осужденных за преступления на почве расизма и антисемитизма, пишет Bild.
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