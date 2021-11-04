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Антисемитизм

Sommernachmittag in einem galizischen Schtetl. 1900. Photographie.

Антисемитизм в немецком языке: на что нужно обращать внимание 04.11.2021

В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.
20.10.2021 «Respekt! Kein Platz für Rassismus» hängt am ersten Tag für Fachbesucher auf der Frankfurter Buchmesse 2021 an einem Stand. Im Hintergrund ist der Stand des Jungeuropa-Verlages zu sehen. Aufgrund der Teilnahme des neurechten Verlags haben einige Autorinnen ihren Besuch bei der Buchmesse abgesagt. Nach der pandemiebedingten Pause 2020 darf die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden.

Комментарий: Издательствам правого толка нет места на книжной ярмарке 22.10.2021

Возмущение по поводу присутствия на Франкфуртской книжной ярмарке издательства правого толка полностью оправдано. Нужно быть благодарным тем, кто говорит об этом вслух, считает редактор DW Штефан Деге.
09.10.2019, Berlin: Ein Polizeibeamter läuft vor der Neuen Synagoge Berlin. In Halle (Saale) wurden heute bei Schüssen nach bisherigen Angaben zwei Menschen getötet. Ein Verdächtiger versuchte offenbar in eine Synagoge einzudringen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit.

Где в ЕС больше распространен антисемитизм? Данные нового исследования 13.10.2021

Исследование, проведенное еврейскими организациями в ЕС, показало, что антисемитизм все еще широко распространен на континенте. Многие евреи покидают Европу, потому что не чувствуют себя в безопасности.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a luncheon during the 74th Session of the United Nations General Assembly at UN Headquarters in New York, September 24, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму 07.10.2021

Рада одобрила закон 22 сентября. За нарушение его требований предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Portraits of killed Jews near Menorah monument in Memory of Jews Victims at the Babyn Yar National Historical Memorial. On October 5, 2020 in Kyiv, Ukraine. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto)

Президенты ФРГ и Украины почтили память евреев, убитых в Бабьем Яре 06.10.2021

80 лет тому назад нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев в Бабьем Яре. Франк-Вальтер Штайнмайер удручен тем, что антисемитизм в Германии так и не искоренен.
5.10.2021, Leipzig, Deutschand, Teilnehmer einer Demonstration des Bündnis Leipzig nimmt Platz stehen vor dem «Westin Hotel» Leipzig. Nach Antisemitismus-Vorwürfen haben sich am Abend Hunderte Menschen vor dem «Westin Hotel» Leipzig versammelt, um Solidarität mit dem Musiker Gil Ofarim und Jüdinnen und Juden in Deutschland zu zeigen. Ofarim war am Montag nach eigenen Angaben Opfer eines antisemitischen Vorfalls in dem Leipziger Hotel geworden. Ein Mitarbeiter des «Westin Leipzig» habe ihn am Empfang aufgefordert, seinen Davidstern einzupacken. Dann dürfe er einchecken. +++ dpa-Bildfunk +++

Рок-музыкант Гил Офарим обвинил отель в Лейпциге в антисемитизме 06.10.2021

Немецкий певец Гил Офарим заявил, что его отказались регистрировать в одной из гостиниц Лейпцига до тех пор, пока он не снимет цепочку со звездой Давида.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 17, 2021 - MPs are gathered at the rostrum during a regular sitting of the Verkhovna Rada, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Верховная рада Украины приняла закон о противодействии антисемитизму 23.09.2021

Согласно документу, к проявлениям антисемитизма относятся среди прочего призывы к убийству евреев и его оправдание, отрицание Холокоста, а также повреждение религиозных зданий.
08.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Eine Menora steht im Fenster des jüdischen Restaurants Schalom im Zentrum von Chemnitz. Am Abend des 27. August wurde das Restaurant angegriffen. An diesem Abend standen sich in der Stadt etwa 6500 Rechte und etwa 1500 Gegendemonstranten gegenüber. (zu dpa Polizeigewerkschaften fordern in Hetzjagd-Debatte Mäßigung vom 08.09.2018) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Суд вынес приговор по делу о нападении на еврейский ресторан в Хемнице 08.09.2021

В августе 2018 года группа правых радикалов забросала ресторан камнями и бутылками, владелец был ранен. Суд в Хемнице признал 30-летнего обвиняемого виновным в причинении опасных телесных повреждений.
08.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Blick auf den Eingang des jüdischen Restaurants Schalom im Zentrum von Chemnitz. Am Abend des 27. August wurde das Restaurant angegriffen. An diesem Abend standen sich in der Stadt etwa 6500 Rechte und etwa 1500 Gegendemonstranten gegenüber. (zu dpa Polizeigewerkschaften fordern in Hetzjagd-Debatte Mäßigung vom 08.09.2018) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Хемнице начался процесс о нападении на еврейский ресторан 08.09.2021

Генеральная прокуратура Дрездена считает, что нападение на ресторан "Шалом" в 2018 году было совершено по правоэкстремистским мотивам.
Während eines Festaktes an der Universität Potsdam (Brandenburg) zur Eröffnung des bundesweit ersten Universitätsstudiengang für Jüdische Theologie am 19.11.2013 sitzen Besucher der Veranstaltung im Audimax der Universität. Der Bachelorstudiengang an der neuen School of Jewish Theology ist europaweit einzigartig. Im ersten Jahrgang studieren dort seit dem Wintersemester 47 Studenten aus elf Nationen - etwa die Hälfte mit dem Ziel Rabbiner oder Kantoren zu werden. Das Studium in Potsdam steht auch Nichtjuden als reines Theologiestudium offen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Потсдаме открылся Центр еврейского образования 18.08.2021

По данным Потсдамского университета, реализация проекта, являющегося единственным в своем роде в Европе и включающего школу по подготовке раввинов и синагогу, обошлась примерно в 13,5 млн евро.
30.01.2019, Berlin, GER - Scrabblespielsteine. (Aufsicht, Berlin, Buchstaben, Chaos, chaotisch, deutsch, Deutschland, Draufsicht, Durcheinander, Europa, europaeisch, innen, Innenaufnahme, konfus, Kuddelmuddel, niemand, planlos, Planlosigkeit, QF, Querformat, Scrabble, Scrabblespiel, Scrabblespielsteine, Spiel, Spielsteine, Tohuwabohu, ungeordnet, Unordnung, unorganisiert, Vogelperspektive, Westeuropa, wirr, Wirrwarr, Wortspiel) 190130D818SCRABBLE.JPG *** 30 01 2019 Berlin GER Scrabblespielstein supervision Berlin letters chaos chaotic german germany top view confusion europe european indoor indoor confused muddle nobody haphazard aimlessness QF landscape Scrabble Scrabblespielspiel Spielsteine Tohuwabohu disorganized disorder unorganized birds eye view western europe confused wordplay 190130D818SCRABBLE JPG

Антисемитизм в алфавите. Немцы исправят ошибки прошлого 18.08.2021

Диктовать по буквам проще с помощью слов-ориентиров. Свой буквенный код есть и у немцев, но с нацистским наследием. От него хотят избавиться.

Israeli Foreign Minister Yair Lapid meets with Secretary of State in Rome, on June 27, 2021. - Israel's new foreign minister in his first meeting with the United States voiced concern on June 27, 2021 about talks on Iran but pledged a more cooperative approach with the Jewish state's closest ally. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP) (Photo by ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)

Израиль отозвал своего поверенного из Польши из-за принятого там "антисемитского" закона 15.08.2021

Тель-Авив отреагировал таким образом на принятие скандального закона, в значительной мере ограничивающего процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей.
Die Büste des deutschen Komponisten Richard Wagner (1813-1883) steht in einer Holographie am 11.03.2013 im Stadtgeschichtliches Museum in Leipzig (Sachsen). Das Museum zeigt vom 13.03.-26.05.2013 aus Anlass des 200. Geburtstages des in Leipzig geborenen Komponisten eine Ausstellung unter dem Titel Wagnerlust & Wagnerlast. Foto: Peter Endig/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Что нужно знать про Вагнера 03.08.2021

Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.

Auf einer Kundgebung gegen Antisemitismus in Leipzig trägt ein Teilnehmer eine Kippa.

Пандемия подогрела антисемитские настроения в Германии 28.06.2021

Более четверти всех инцидентов на почве антисемитизма в 2020 году были напрямую связаны с пандемией ковида. Так, оскорбительные высказывания в адрес евреев звучали в речах на митингах против ограничительных мер.
22.05.2021, Frankreich, Paris: Demonstrantinnen halten Schilder, auf denen die palästinensische Flagge abgebildet ist, während einer Kundgebung in Solidarität mit Palästina. Unter Vermittlung Ägyptens haben sich Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas nach elf Tagen militärischen Schlagabtauschs am 21.05.2021 auf eine Waffenruhe verständigt. Foto: Thibault Camus/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Осужденные антисемиты не смогут получить гражданство Германии 25.06.2021

Антисемиты, расисты и ксенофобы лишаются права на получение гражданства, независимо от степени суровости приговора. Использование флагов организаций, признанных в ЕС террористическими, будет уголовно наказуемым.
Deutschland Demo in Berlin zum Nahost-Konflikt Foto: Kate Brady/DW, 20.05.2021

СМИ: В Германии запретят натурализацию антисемитов 18.06.2021

Партии правящей коалиции договорились внести изменения в Закон о гражданстве ФРГ, чтобы предотвратить натурализацию иностранцев, осужденных за преступления на почве расизма и антисемитизма, пишет Bild.
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