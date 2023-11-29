The Economist сообщил о конфликте Зеленского с Залужным

"Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным считаются ужасными", - пишет британский журнал The Economist на своем сайте во вторник, 28 ноября, со ссылкой на нескольких собеседников. Высокопоставленный источник в правительстве Украины сообщил изданию, что открытый конфликт между военным и политическим руководством страны был "предсказуем" и стал результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая "пошла не по плану".

О том, что Зеленский и Залужный "расходятся во мнениях", СМИ писали еще летом 2022 года, но открытым этот конфликт стал спустя примерно полтора года, после публикации в The Economist резонансного интервью Залужного, в котором военачальник признал, что ситуация в войне России против Украины стала патовой. "Господин Зеленский публично упрекнул своего генерала за такие заголовки. В более позднем интервью он, судя по всему, предупредил господина Залужного, чтобы тот занимался военными делами, а не "политикой", - указывает издание.

Игра "Кто виноват?" в Украине

По словам одного из источников The Economist в украинском правительстве, "Залужный, возможно, поступил неразумно, публично возразив более оптимистичной позиции президента". "Однако мало кто в правительство может опровергнуть его (Залужного. - Ред.) трезвые суждения", - добавил собеседник. По его наблюдениям, сейчас в Украине играют в игру "Кто виноват?" и выясняют, кто несет ответственность за провалы на фронте: "Политики говорят, что их генералы - олухи с подготовкой времен СССР. А генералы говорят, что политики - мешающие им болваны". "У победы много отцов, но никто не хочет быть родителем патовой ситуации", - констатировал чиновник.

Свою роль в обострении отношений между главнокомандующим ВСУ и президентом Украины, по оценке The Economist, сыграло уголовное расследование причин провала обороны юга Украины в феврале и марте 2022 года, позволившего российской армии всего за несколько недель создать новый сухопутный коридор в Крым. ВСУ оказались неготовыми к этой ситуации, мосты, которые следовало взорвать, не взорвали вовремя, следует из публикации.

По некоторым данным, Залужный в настоящее время фигурирует лишь в качестве свидетеля в расследовании, но это может перерасти в нечто более серьезное, отмечает The Economist. "Союзники говорят, что возможность уголовного обвинения призвана держать его в узде. Его участие в СМИ может рассматриваться как страховка", - приводит издание мнение своего источника в Генштаба ВСУ. Этот же собеседник рассказал, что Залужный выступает в СМИ, чтобы застраховаться от уголовного преследования.

Есть ли у Залужного политические амбиции

По оценке журналистов, тот факт, что Залужный пока не предпринял активных политических шагов, не говорит о том, что он не представляет угрозы для Зеленского. По данным внутренних опросов, с которыми ознакомилась редакция, рейтинг Владимира Зеленского на фоне коррупционных скандалов в правительстве Украины опустился до 32%, тогда как уровень популярности Валерия Залужного вырос до 70%.

Между тем, по данным украинской разведки, Россия уже сейчас пытается использовать существующие в Украине разногласия в своих интересах. Указывается, что эта работа ведется Москвой в трех направлениях: укрепление поддержки в России, подрыв доверия к Западу, и усиление недовольства внутри Украины.

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