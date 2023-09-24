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"Воруют у тех, кто их же защищает". Репортаж с позиций ВСУ

Анна Соколова
24 сентября 2023 г.

Ожидая постановки боевой задачи, артиллеристы Вооруженных сил Украины обустраивают свой быт на Запорожском направлении. О настроениях бойцов - в репортаже DW.

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Артиллеристы Дмитрий и Степан идут на позиции, где установлены их гаубицы, Запорожская область, сентябрь 2023 года
Артиллеристы Дмитрий и Степан идут на позиции, где установлены их гаубицы, Запорожская область, сентябрь 2023 годаФото: Hanna Sokolova/DW

"Здесь расположена контрбатарея, - говорит военнослужащий по имени Степан, который ведет нас по тропинке вдоль лесополосы. - Мы прикрываем нашу пехоту, уничтожаем российские минометы и артиллерию". Степан - из 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В этой лесопосадке на Запорожском направлении украинские бойцы ведут огонь из гаубиц. "Работаем с тем, что было еще в АТО", - поясняет военный, когда мы подходим к советских времен гаубице, тщательно замаскированной среди деревьев.

Гаубица, замаскированная среди деревьев
Гаубица, замаскированная среди деревьевФото: Hanna Sokolova/DW

"Мы воюем с 2014 года, - продолжает Степан, имея в виду себя и сослуживцев. - Дебальцево, окрестности Мариуполя. Для нас война началась с захвата Крыма. На нас давно напали, просто тогда люди были от этого отстранены. А теперь война коснулась всех".

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он служит артиллеристом, как и в период силовой операции в Донбассе. Гаубицу, с которой Степан воюет, он назвал "Викторией" - в честь победы. Эта гаубица - везучая, поясняет военный, ведя нас на старые позиции. Там - глубокая воронка. Российский снаряд упал возле "Виктории" и не разорвался. "Мы стреляем - и они сразу отвечают, - добавляет Степан. - Их первый снаряд мы принимаем у гаубицы. Слышим выход - падаем".

"Если провалить тендер на зимнюю форму"

Команда "к бою" может поступить в любой момент. Поэтому артиллеристы базируются недалеко от своих гаубиц - в соседней лесопосадке. "Уже четыре месяца здесь, - делится Степан. До этого бойцы воевали в Донецкой и Херсонской областях. "У нас здесь как дома - чтобы не одичать", - улыбается военный.

Артиллерист Степан возле своей гаубицы
Артиллерист Степан возле своей гаубицыФото: Hanna Sokolova/DW

Их "дом" состоит из нескольких блиндажей и накрытой тентом "гостиной" - здесь есть холодильник, кухонный стол и место для костра. Между деревьями висят гамаки и разбросаны кресла-мешки. Рядом - "место психологической разгрузки", здесь бойцы играют в шахматы. Чуть дальше - душ и туалет. На веревке сушится постиранное белье. "Пьем кофе, играем в какие-то игры, - показывает на игровую приставку Степан. - Потом приходит командир, говорит "к бою". Все бросаем и бежим. Отстрелялись - и дальше пьем кофе, играем в игру".

Пока артиллеристы ждут команды "к бою", их сослуживцы разводят костер - будут жарить шашлык. Остальные бойцы дремлют в гамаках и листают новостные ленты. "Стараемся об этом не читать. Это портит настроение, - боец по имени Юрий комментирует новости о задержании представителей территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий, подозреваемых в коррупции. "Они воруют у нас - тех, кто их защищает", - считает Юрий, имея в виду заявлениях о злоупотреблениях в оборонной сфере.

Военнослужащий ВСУ жарит шашлык возле блиндажей
Военнослужащий ВСУ жарит шашлык возле блиндажейФото: Hanna Sokolova/DW

"Как сделать так, чтобы бойцы не хотели воевать? - задает риторический вопрос артиллерист Дмитрий. - Давайте провалим тендер на зимнюю форму! Замерзший боец не захочет воевать. Я не думаю, что это делается специально. Но такое мнение действительно может возникнуть". Это, признается Дмитрий, негативно влияет на мотивацию воевать. Особенно после длительной службы непосредственно на фронте. За более чем полтора года у этого подразделения не было ротации.

"Когда война закончится? - Приди и помоги"

В то же время большинство военнослужащих подразделения уже побывало в отпусках. Некоторые признаются: сначала было трудно адаптироваться к гражданской жизни, а потом - снова возвращаться на войну. "Я домой приехал - и не с кем поговорить, - продолжает один из бойцов. - Потому что не о чем. Вышел на улицу, сосед спрашивает: "Когда война закончится?" - Да приди и помоги, тебя не хватает!".

Ожидая постановки боевой задачи, военные играют в шахматы
Ожидая постановки боевой задачи, военные играют в шахматыФото: Hanna Sokolova/DW

Другой боец также говорит, что в отпуске у него усилилось чувство несправедливости. Ведь, по его наблюдениям, многие мужчины в больших городах избежали мобилизации. Еще один солдат добавляет, что испытывал раздражение, когда, отдыхая в Карпатах, видел там парней спортивного телосложения: "А здесь можно встретить и совсем пожилых".

"Мне приходилось успокаивать своих бывших подчиненных, потому что они устали от войны, потому что цены высокие", - вспоминая собственный отпуск, продолжает боец по имени Виталий, который в гражданской жизни занимал руководящую должность. "Я им говорю: война закончится, все будет хорошо", - убежден Виталий.

"Фронт есть только здесь"

Тем не менее артиллерист Дмитрий полагает, что не потерял мотивацию воевать: "Я делаю это за себя, за свою землю". В то же время его раздражает, когда гражданские лица говорят, что "каждый воюет на своем фронте". "Это все оправдание. Нет экономического, музыкального и еще какого-то фронта. Фронт есть только здесь", - уверен Дмитрий. Его возмущают новости о дорогостоящих закупках для местных органов власти - тогда как на фронте не хватает многих вещей: "Можно уехать в Запорожье - там нет ощущения, что в стране война".

Артиллерист Дмитрий у блиндажа на позициях
Артиллерист Дмитрий у блиндажа на позицияхФото: Hanna Sokolova/DW

Так же он не понимает, как можно проводить выборы в военное время: "Что делать с временно оккупированными территориями или деоккупированными территориями, тем же Херсоном, где нет половины населения? Если мы проведем выборы без временно оккупированных территорий - мы как будто признаем, что они уже не наши". Дмитрий считает, что Украина должна сначала освободить эти территории: "Если мы заморозим войну, лет через десять мы получим еще более кровавый конфликт".

"Большая стройка"

Один из своих блиндажей, покрытый коврами, бойцы назвали "большой стройкой". Внутри в темноте сверкает гирлянда и звучит музыка. Здесь отдыхает один из самых молодых бойцов - 22-летний Роман. Он подписал контракт еще до полномасштабного вторжения и не ожидал попасть на войну. Но, заверяет, что случившееся его не напугало. "Пока не очень хочется домой. Хочется еще здесь побыть - немного повоевать", - улыбаясь, говорит парень.

Роман не осуждает своих ровесников, которые не пошли в армию: "Люди разные, я всех понимаю. У меня, например, друг выехал за границу, сказал, что боится. У меня нет к нему претензий. Мы до сих пор общаемся".

Один из блиндажей украинских артиллеристов
Один из блиндажей украинских артиллеристовФото: Hanna Sokolova/DW

Тем временем "в гостиной" все собираются вокруг шашлыка. Команды "к бою" до сих пор не было, и бойцы выглядят разочарованными. Вместо этого предлагают посмотреть видео - аэроразведчики снимают попадание их гаубиц по российской технике. "Однажды на своем направлении мы отстреляли всю их арту", - с гордостью вспоминает артиллерист Николай.

Его гаубицу звали "Валентиной" - в честь его сестры, - объясняет боец и добавляет с грустью: "Валентина была одной из лучших наших гаубиц, она была с нами с начала войны. Но два месяца назад ее разбили. Мы отправили ее на ремонт. Но я думаю, что она уже не вернется". Артиллеристы сетуют, что им не хватает современных гаубиц и снарядов. "Пока лучший лендлиз нам устроили россияне, - шутит Николай. - Но и трофейные снаряды понемногу заканчиваются".

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