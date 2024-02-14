Угроза для Кремля? Чего могут добиться жены мобилизованных

Движение родственников мобилизованных становится в России массовым. Женщины, несмотря на задержания, проводят акции не только в Москве и требуют вернуть своих близких, воюющих в Украине. Может ли это что-то изменить?

Движение родственников мобилизованных в России привлекает к себе все больше внимания. Акции проходят у стен Кремля - женщины возлагают цветы у могилы Неизвестного солдата, требуя вернуть близких, воюющих на фронте в Украине. Аналогичные протесты начали проходить и в других регионах России. Поддерживать это движение договорились российские оппозиционные силы, уверенные, что мобилизационная повестка - Ахиллесова пята для Кремля. Но политики и родственники мобилизованных по-разному смотрят на войну РФ против Украины, которая продолжается почти два года: одни осуждают и требуют вывода российских войск, а другие - выступают за ротацию военных и продолжение военных действий.

Кто участвует в акциях и как они проходят

"Все сообщения с призывом о митингах удаляем!" - так еще в 2023 в петербургском сообществе "Мы вместе" останавливали родственников мобилизованных от участия в протестах против российских властей. Одна из самых известных активисток - Ольга Кац, у которой на фронт забрали брата (он погиб в 2023 году), так объясняла бан за призывы к митингам в своем Telegram-канале "Вернем ребят": "Митинги - это очень сложная тема. Конечно, самый простой и очевидный способ показать свое недовольство - это выйти на Красную Площадь и недовольно топнуть ножкой". На такое мероприятие, уверена она, могут прийти провокаторы, а "диалог с властью" будет закончен. Сама Ольга поддерживала войну в Украине, считая ее "противостоянием с Западом и попыткой остановить распад России".

Одна из акций жен мобилизованных у стен Кремля (3 февраля 2024 года) Фото: Andre Ballin/dpa/picture alliance

Кац бойкотировала митинги, когда прошла первая акция жен мобилизованных в центре Москвы - пять женщин из движения "Путь домой" встали в одиночные пикеты 7 ноября 2023 года на Театральной площади. Они потребовали вернуть близких домой, так как пребывание мобилизованных на фронте не ограничено никакими сроками. Фотографии моментально разлетелись по соцсетям и привлекли внимание СМИ. Полиция не решилась на задержания. Но после акции домой к некоторым участникам пришли полицейские. Силовики уговаривали женщин прекратить публичную деятельность, но получили обратную реакцию. Родственники мобилизованных перенесли акции протеста к стенам Кремля. Там женщины каждую неделю возлагают цветы у могилы Неизвестного солдата.

Акции становятся массовыми, участников задерживают

Первые акции проходили довольно мирно, иногда превращаясь в публичные диспуты между сторонниками и противниками российского вторжения в Украину. За два месяца акция у Кремля выросла количественно: примерно с 8 до 50 человек. Теперь она проводится уже и в других регионах. Аналогичное возложение цветов прошло 10 февраля в Екатеринбурге, но закончилось задержаниями. Полиция увезла в участок пять человек от мемориала погибшим в войнах в Афганистане и Чечне "Черный тюльпан". На женщин составили административные протоколы о нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП), а одному из мужчин - Альберту Якупову - назначили восемь суток административного ареста за "организацию пикета против СВО".

Участницы одной из акций приносят цветы к могиле Неизвестного солдата и требуют вернуть домой с фронта в Украине своих мобилизованных близких Фото: Reuters

К акции в Москве начали присоединяться и другие женщины. Ольга (имя изменено по просьбе героини) впервые вышла на акцию у стен Кремля в феврале этого года, у нее мобилизовали мужа. По словам Ольги, она писала обращения с просьбой вернуть мужа во всевозможные государственные инстанции. Как и другим женщинам, ей отвечали, что необходимо дождаться приказа президента об окончании мобилизации. Официально в Генштабе РФ родственникам мобилизованных ответили, что ограничить сроки службы мобилизованных невозможно, так как для этого потребуется "коренное изменение системы подготовки военнослужащих". Девушку возмутило это, она поняла, что надо "показывать, что мы есть".

Кто поддержал жен мобилизованных

Жены мобилизованных пытались заручиться поддержкой со стороны политиков внутри страны. Их поддерживали Екатерина Дунцова и Борис Надеждин - в ходе предвыборной кампании. Когда этих оппонентов власти не допустили до выборов президента России, то один из лидеров движения "Путь домой" Мария Андреева обратилась к кандидату в президенты Владиславу Даванкову. Она вместе с другими женщинами после очередной акции посетила предвыборный штаб Даванкова, призвав поддержать родственников мобилизованных. Такое же обращение Андреева написала в штабе Владимира Путина, который баллотируется на пост президента в пятый раз. Но публичной реакции от политиков не последовало.

На протяжении двух лет войны, которую ведет Путин против Украины, он почти не высказывается на тему мобилизованных. На единственной встрече с родственниками погибших военных на войне в Украине он лишь цинично сказал, что "мы все когда-нибудь из этого мира уйдем". Провластные СМИ в России пытаются убедить россиян в том же - проблемы мобилизации якобы давно уже не в повестке дня.

Что предложила оппозиция

Максим Кац, команда Алексея Навального, Михаил Ходорковский и другие российские оппозиционные политики, напротив, решили привлечь внимание к этой ситуации. Власть обычно уступает требованиям митингующих, говорил Кац в своем Telegram-канале, но уступки в ситуации с мобилизованными - патовая ситуация. Власти не могут вернуть с фронта родственников протестующих, так как того же потребуют остальные, говорит он, но с каждым днем россияне понимают, что вопрос их возвращения - вопрос "жизни и смерти". Власти не могут найти для себя удобный выход, поэтому их реакция на протест "смазанная", говорит Кац.

Он предложил своим сторонникам информационно поддерживать жен мобилизованных, подписавшись на их Telegram-канал "Путь домой" (более 70 тысяч подписчиков), а также потребовать от руководства мессенджера Telegram снять плашку "Fake" с этого канала. Этот статус появился у паблика после того, как прокремлевские СМИ обвинили в плагиате администраторов канала: с тем же названием существует проект "Путь домой", посвященный российским репатриантам. Также пропагандисты утверждали якобы наличие связей между администраторами канала и бывшими участниками штаба Алексея Навального.

Впрочем, позиция некоторых участников движения "Путь домой" кардинально отличается от позиции сторонников Навального. Например, одна из лидеров движения Паулина Сафронова предупредила журналиста DW, что является "сторонницей "СВО". В последний момент она отказалась от интервью: для движения, по ее словам, при нынешних угрозах лучше не общаться с иностранными СМИ. При этом в ролике на Youtube-канале она подчеркивала, что выступает против бессрочного нахождения на фронте мужчин.

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