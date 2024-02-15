ВСУ: Ситуация в Авдеевке - "угрожающая и нестабильная"

Третья штурмовая бригада ВСУ, срочно переброшенная в Авдеевку, заявляет о критической ситуации на этом участке фронта.

Вооруженные силы Украины срочно перебросили в город Авдеевка Донецкой области 3-ю отдельную штурмовую бригаду, созданную на базе полка "Азов", для усиления дислоцированных там подразделений. "Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая", - говорится в сообщении 3-й бригады в Telegram-канале в четверг, 15 февраля

Утверждается, что ее отдельные батальоны провели рейд в захваченные россиянами районы Авдеевки и нанесли "критическое поражение" по крайней мере двум бригадам вооруженных сил РФ. Однако "объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной", поскольку Россия перебрасывает в город новые силы.

За сутки ВСУ отразили 34 атаки в районе Авдеевки

Генеральный штаб ВСУ сообщил об отражении 34 российских атаках в районе Авдеевки за минувшие сутки. Российская армия "не оставляет попыток окружить Авдеевку", украинские военнослужащие "держат оборону, нанося им значительные потери", говорится в утренней сводке Генштаба.

Накануне спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой назвал ситуацию в городе "очень напряженной, но контролируемой". Он отметил, что на одних участках украинские силы отходят "на более выгодные позиции", а на других, напротив, отбивают позиции.

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