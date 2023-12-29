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Зеленский посетил украинских солдат на передовой в Авдеевке

Сергей Гуща
29 декабря 2023 г.

Президент обсудил с командиром 110-й бригады ситуацию на фронте, поблагодарил солдат за службу и вручил награды.

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Президент Украины Зеленский посещает подразделение ВСУ на фронте, фото из архива
Президент Украины Зеленский посещает подразделение ВСУ на фронте, фото из архиваФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Президент Владимир Зеленский посетил Авдеевку Донецкой области, которую уже несколько месяцев штурмуют российские войска. "Авдеевка. Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта", - написал президент в Telegram в пятницу, 29 декабря.

"Благодарю всех, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам. Тем, кто защищает наше государство, несмотря ни на что. Тем, кто каждый день дает боевой результат", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, он обсудил с командиром бригады Николем Чумаком основные потребности, заслушал его доклад об оперативной ситуации на направлении и ходе оборонных действий. По словам Чумака, "российские захватчики не жалеют людей, но наши защитники крепко держат позиции и даже берут в плен солдат противника", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Президент поблагодарил воинов ВСУ лично, вручил награды военнослужащим, в том числе "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку. Знаком отличия президента "Крест боевых заслуг" был награжден старший лейтенант Евгений Байков. Кроме того, в целях безопасности личного состава президент передал награды для вручения военнослужащим на местах дислокации, сообщила пресс-служба президента.  

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