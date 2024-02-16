В Мюнхене открылась конференция по безопасности

Нынешняя конференция проходит под знаком войн в Украине и на Ближнем Востоке. В работе авторитетного форума участвует и президент Украины Владимир Зеленский.

В столице Баварии Мюнхене в пятницу, 16 февраля, открылась 60-я международная конференция по безопасности - самый авторитетный в мире форум по вопросам безопасности. В ней участвуют 180 высокопоставленных государственных представителей, в том числе главы государств и правительств почти 50 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Основными темами конференции станут войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также в Сомали, Судане и на Гаити. Другими важными темами будет верховенство международного права как основа сосуществования, возможная реформа Совета Безопасности ООН и климатические изменения.

Война в Украине

Самым ярким гостем нынешней Мюнхенской конференции станет Владимир Зеленский. Он впервые посещает Мюнхен с начала войны России против его страны. Агентство dpa отмечает, что присутствие Зеленского на конференции как никогда важно для Украины, поскольку международная коалиция в поддержку его страны дает трещины.

В случае с Украиной на повестке дня стоит вопрос, смогут ли западные союзники сохранить помощь Украине в отражении российской агрессии. Республиканцы в Конгрессе США уже многие месяцы блокируют выделение нового многомиллиардного пакета военной помощи Киеву.

Если в Сенате еще есть надежда на положительный исход голосования, то в Палате представителей, где доминируют республиканцы, ситуация значительно сложнее. Все эксперты согласны, что без поддержки США Европа не сможет компенсировать Украине нехватку вооружений в полном объеме, отмечает dpa.

Война в секторе Газа

Другой важнейшей темой конференции, которая, возможно, затмит Украину, станет драматическая ситуация в секторе Газа и отчаянный поиск мирного решения конфликта на Ближнем Востоке. Израиль на мюнхенском форуме представляют президент Ицхак Херцог и глава МИД Израэль Кац. В конференции принимают участие и высокопоставленные представители Палестинской национальной администрации и соседних арабских государств - Катара, Саудовской Аравии, Иордании и Египта.

Конференцию в Мюнхене откроет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, что, по мнению dpa, понравится не всем. Гутерриш на протяжении последних месяцев резко критиковал военную операцию Израиля в секторе Газа, называя ее неприемлемой из-за высокого числа мирных жертв и катастрофических гуманитарных последствий.

Эта критика находила позитивный отклик у большинства членов Генеральной Ассамблеи ООН, но бывший глава МИД Израиля Эли Коэн назвал дальнейшее пребывание Гутерриша на посту генсека ООН "угрозой для мира во всем мире".

Угрозы Трампа в отношении НАТО

Еще одной важной темой Мюнхенской конференции станут угрозы претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа отказать в защите тем странам НАТО, которые не платят на оборону установленную норму в объеме двух процентов ВВП.

На конференции присутствуют около десятка республиканских конгрессменов, и участники форума надеются услышать от них разъяснения на этот счет. В конференции в Мюнхене также участвуют вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.

Стрим Мюнхенской конференции по безопасности с переводом на русский язык и комментариями журналистов DW по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=B8MR5gqS6Hg

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