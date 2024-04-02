Как цели за 1000 км стали уязвимы для украинских БПЛА

Беспилотник самолетного типа утром 2 апреля атаковал нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО компании "Татнефть", расположенный в Нижнекамске. Это предприятие - один из крупнейших российских НПЗ с мощностью более 16,2 миллиона тонн нефти в год. По предварительным данным, была повреждена одна из установок, хотя мэр города Рамиль Муллин заявил "Интерфаксу", что "технологический процесс предприятия не нарушен". По данным Reuters и "РБК-Украина", операция была организована Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Еще два БПЛА упали также в Татарстане - в особой экономической зоне "Алабуга" , где располагается цех по сборке беспилотников. Местные власти утверждают, что один из дронов со взрывчаткой рухнул на общежитие колледжа "Алабуга Политех", пострадали около 12 человек, два из которых несовершеннолетние. По данным российских СМИ, удары были нанесены беспилотниками UJ-22 Airborne, которые имеют размах крыльев 4,6 м и могут нести как минимум 20 кг взрывчатки. Ранее сообщалось, что их предельная дальность полета составляет 800 км. Российские "военкоры" предполагают, что для атаки могли использовать легкомоторный самолет Cessna 172.

Украинские инженеры научились создавать дальнобойные беспилотники

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что в атаке применялись дроны украинской разработки, способные преодолевать расстояние до 2,5 тыс км (теоретически они могут долетать до предприятий на Урале) и находиться в воздушном пространстве более 30 часов. По его словам, украинский беспилотник, который внешне напоминает легкомоторный самолет, должен был пройти больше 1200 км, так как ему надо было огибать зоны противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы РФ. По данным CNN, украинские беспилотники используют "машинное зрение", позволяющее летательному аппарату достигать цели в автономном режиме без связи со спутниками и двигаться по заданной траектории.

"Нет, это запуски не с территории РФ, не стоит недооценивать украинских инженеров. За два года полномасштабной войны наша промышленность достигла значительных успехов. Развиваются и системы, которые обеспечивают радиопрозрачность, то есть беспилотник остается невидимым для различных систем обнаружения", - рассказывает Храпчинский. Он оценивает ежемесячное производство подобных дронов до 300 штук, прогнозируя поэтапное наращивание до 1 тысячи штук в месяц.

Россия не смогла создать эффективной защиты против подобных беспилотников, указал DW участник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange): "Это важный психологический момент, учитывая, что российской пропаганде сложно противопоставить что-то этому факту". С точки зрения военной стратегии, по мнению Ланге, Украина способна ослабить российское наступление, ударив по милитаризованной экономике агрессора и помешав регулярной поставке топлива в войска, что создаст дополнительные возможности для перелома хода войны.

В Татарстане могут производить российские дроны-камикадзе "Герань-2"

Один из украинских БПЛА, как утверждается, упал на производственные цеха "Алабуга", где могли собирать дроны-камикадзе "Герань-2" - практически полная копия иранского "Шахед-136". О производстве таких беспилотников в Татарстане в 2023 году анонимно рассказали изданиям "Протокол" и "РЗВРТ" студенты колледжа "Алабуга Политех". Согласно их словам, в сборке дронов используется труд нескольких сотен студентов.

Цех по сборке беспилотников в "Алабуге" в январе 2023 года посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Местные СМИ показали кадры, как он прогуливается вдоль столов, на которых молодые люди собирают дроны. В описании поездки Минниханова говорилось, что цехом управляет компания "Альбатрос" - резидент ОЭЗ "Алабуга" с 2023 года.

Комплектующие для дронов поставляют из Китая

В сюжете журналистов business-gazeta.ru утверждалось, что 25% продукции, которая производится в этих ангарах, предназначена для военных нужд, а остальная - гражданского назначения. По словам представителя компании Ильи Воронкова (он был гендиректором "Альбатроса" до 2018 года), в производстве российских дронов используется только 30% импортных компонентов - двигатель, сервоприводы и камеры завозят из Китая.

Юрлицо "Альбатрос" основано в 2017 году, сейчас почти полностью принадлежит предпринимателю Алексею Флорову. Он же является директором общества инженерного центра "Геомир", занимающегося разработкой программного обеспечения и поставкой оборудования для беспилотников. Летательные аппараты, как утверждается на сайте, используются в сельском хозяйстве, нефтегазовом секторе, лесном хозяйстве и других областях. Согласно открытым данным, продукцию компании закупали лесная охрана Ярославской области, исследовательский центр "Немчиновка" и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах. Публичная часть госзаказов за последние три года работы компании - чуть больше 6 млн рублей.

Прибыль "Альбатроса" выросла в 100 раз после начала большой войны в Украине

За прошлый год бюджет "Альбатроса" многократно вырос, следует из финансовых отчетов компании. Если до 2022 года чистая прибыль предприятия составляла около миллиона рублей, то в 2023 году показатель достиг 103 млн рублей. Среди контрагентов компании есть несколько предприятий, поставляющих продукцию для Минобороны РФ и Росгвардии. Например, принадлежащее на 49% концерну "Калашников" и на 51% Александру Захарову ООО "ЦСТ". Эта компания находится в санкционных списках стран ЕС и США, как и Александр Захаров - создатель российских боевых дронов "Ланцет".

Несмотря на то что поставки военного назначения закрыты для публичного доступа, косвенно о сотрудничестве с Минобороны говорят судебные разбирательства. Так, компания ЦСТ за последние несколько лет получила иски от войсковой части 68240, которая занимается заказами для Минобороны РФ. Кроме того, в лизинге "Альбатроса" находятся два автомобиля, информация о которых скрыта "в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №5". Обычно это касается информации компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс. В феврале этого года против руководителей десятка компаний из Татарстана, в том числе "Альбатроса" и самого Алексея Флорова, начали действовать санкции США.

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