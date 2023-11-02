США ввели санкции против банков, "СПБ Биржи" и "Бауманки"

Под новые санкции США подпали 37 физических лиц и около 200 компаний и организаций. В числе прочих, среди них - разработчик дрона "Ланцет", АФК "Система" и МГТУ имени Баумана.

США расширили санкции, введенные против России за ее продолжающееся вторжение в Украину, и включили в черный список 37 физических лиц и около 200 компаний. Новые ограничения нацелены, в частности, на сокращение будущих энергетических возможностей РФ, а также направлены против обхода санкций и против производителей барражирующего боеприпаса - беспилотника ZALA Ланцет, сообщается в четверг, 2 ноября, на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Под ограничения подпали российские банки, в частности "Почта банк", "Русский стандарт", Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), "ХКФ банк", Русский региональный банк и "Абсолют банк". Среди новых фигурантов черного списка - компания "СПБ Биржа", являющаяся крупнейшей в РФ площадкой для торговли иностранными бумагами. В тот же день торги иностранными акциями на "СПБ Бирже" временно приостановили, передает ТАСС. Акции биржи после этих сообщений упали более чем на 20 процентов.

Кроме того, ограничительные меры наложены на ряд компаний российского военно-строительного комплекса Минобороны, а также на двигателестроительную компанию "ОДК-Сатурн", Балтийскую промышленную компанию, "Балтпромсервис", Alfa Machinery Group и "Эталон про", а также АФК "Система" и МГТУ имени Баумана. Под санкции попал проект "Новатэка" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2". В черный список также включены компании из Великобритании, Германии, Эстонии, Финляндии, ОАЭ, Индии и Турции.

Персональные санкции ввели против российских чиновников и конструктора

Среди почти 40 физических лиц, оказавшихся под персональными санкциями, - замглавы МЧС РФ Алексей Серко, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, замминистра энергетики Анастасия Бондаренко, а также российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотника "Ланцет", и члены семьи Захарова. Помимо россиян в список внесены граждане Швейцарии, Кипра, Швеции, Ирландии, ОАЭ, Латвии и Турции.

В банке "Русский стандарт" заявили, что его карты UnionPay перестанут работать за рубежом с 3 ноября. Ряд других попавших в черный список финансово-кредитных институтов сообщили, что санкции никак не отразятся на их деятельности, некоторые из них посоветовали клиентам за рубежом снять наличные деньги с карт UnionPay.

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