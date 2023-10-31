  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В США трех россиян судят за контрабанду техники для армии РФ

Даниил Сотников
1 ноября 2023 г.

Трех граждан России обвиняют в США в поставках в обход санкций электроники, которую находили в используемом на войне в Украине российском оружии.

https://p.dw.com/p/4YGWv
Надпись "санкции" и флаг США
Фото: Colourbox

Прокуратура Нью-Йорка обвинила трех граждан России, живущих в Бруклине и канадском Монреале, в сговоре с целью нарушения санкций США и контрабанде в Россию электронных компонентов, в том числе военного назначения. Об этом сообщает прокуратура штата во вторник, 31 октября.

По данным прокуратуры, Салимджон Насриддинов - гражданин России и Таджикистана - был задержан в Бруклине, а в его доме было обнаружено тысячи полупроводников и другой электроники.

Николай Гольцев и Кристина Пузырева - граждане России и Канады - были задержаны в отеле на Манхэттене во время поездки к Насриддинову. У них изъято около 20 тысяч долларов наличными. Кроме того, власти конфисковали более миллиона долларов со счетов в местных банках, связанных с задержанными.

Обвинение в поставках в РФ военной электроники

Следствие считает, что с января 2022 года трое россиян через бруклинские фирмы SH Brothers и SN Electronics организовали поставки в Россию различных электронных компонентов, купленных у американских компаний. В общей сложности было зарегистрировано более 300 поставок на сумму около 10 млн долларов. При этом, как подчеркивают власти США, часть электроники позже была обнаружена в вертолетах, ракетах, танках и другом российском вооружении в Украине.

Прокуратура считает, что обвиняемые знали о военном предназначении электроники. В материалах дела упоминается поздравление одного из фигурантов другого с "днем защитника отечества", на что следует ответ: "Мы защищаем его, как можем".

Прокуратура попросила суд заключить обвиняемых под стражу до начала судебного процесса, поскольку они обладают значительными международными связями и с большой вероятностью могут сбежать.

Смотрите также:

Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Барахолка в Алматы: как работает "серый" импорт из Казахстана в Россию

Барахолка в Алматы: как работает "серый" импорт из Казахстана в Россию

У России и Казахстана одна из самых протяженных сухопутных границ в мире, обе страны в Таможенном союзе. Контролировать "серый" импорт и экспорт между странами крайне сложно. Часть товаров в Россию идет через знаменитую барахолку в Алматы. Специальный репортаж DW.
Экономика и бизнес29 сентября 2023 г.04:30 мин.
Монета биткоин

Как россияне обходят западные санкции с помощью криптовалюты

Как россияне обходят западные санкции с помощью криптовалюты

Из-за санкций Запада россияне не могут переводить деньги за границу. Криптовалютные биржи тоже вводят ограничения для граждан РФ, но полностью рынок крипты им не перекроют. Подробности у DW.
Цифровые технологии16 октября 2023 г.
Судейский молоток (фото из архива)

В Нидерландах россиянин получил срок за обход санкций Евросоюза

В Нидерландах россиянин получил срок за обход санкций Евросоюза

Российский предприниматель приговорен судом Роттердама к полутора годам тюрьмы и штрафу в 200 тысяч евро за провоз микрочипов в РФ в обход европейских санкций.
Правосудие и закон31 октября 2023 г.
Показать еще