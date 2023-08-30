Эксперт: "Украина лидирует в применении дронов"

Удар беспилотников по аэродрому в Пскове стал частью самой массированной атаки по целям в России. Может ли это изменить ход войны РФ против Украины? Интервью DW с американским экспертом Келли Грико.

Удар беспилотников по самолетам Ил-76 на аэродроме в Пскове, о котором стало известно в ночь на 30 августа, стал частью самой массированной атаки по целям в России с начала ее открытого вторжения в Украину. БПЛА и высокие технологии играют важную роль с первых дней этой войны. Смогут ли они решить ее исход? В интервью DW Келли Грико, аналитик вашингтонского исследовательского центра Stimson Center, эксперт по внешней политике США, международной безопасности и специалист по операциям военно-воздушных и космических сил, объясняет, как менялась роль беспилотников в этой войне, почему она скептически относится к ударам по территории России и какими могут быть войны будущего.

DW: Беспилотник - заметный пример высоких технологий в войне в Украине. Такой войны дронов в истории еще не было. Мы видели их применение армией США в Ираке, в Афганистане, но не в таком масштабе. Давайте представим, что дронов нет. Какой сейчас была бы война? Насколько важны были дроны в начале российского вторжения?

Келли Грико: Думаю, США и другие страны могут многому научиться у украинцев в том, что касается войны дронов. Украина лидирует сейчас в инновациях по применению БПЛА. Очень трудно представить себе эту войну без дронов, они давали украинцам существенное преимущество в начале войны, вспомним турецкие "Байрактары", которые наносили удары по колоннам российской техники. Это было очень важно для того, чтобы замедлить продвижение армии РФ. А тысячи квадрокоптеров, не таких дорогих как "Байрактар", которые Украина использует на поле боя, дают преимущество в разведке.

Келли Грико, аналитик Stimson Center, во время интервью журналисту DW Роману Гончаренко Фото: DW

- То есть вы считаете, что Россия достигла бы бОльших успехов в начале войны, если бы у Украины не было беспилотников и не было возможности наносить удары по колоннам с техникой и проводить разведку?

- Да, это было важное преимущество. Могли ли украинцы остановить россиян и без дронов? Думаю, да, в самом начале. Есть и другие способы, и мы видели это в аэропорту Гостомеля. Уже тогда основная битва с целью остановить российские силы разворачивалась на земле. Но с учетом асимметрии в возможностях украинцы прекрасно воспользовались дронами и смогли успешно противостоять более сильному противнику.

- Чем применение дронов в Украине отличается от конфликтов в Ираке и Афганистане, помимо масштаба? Появились новые дроны и, возможно, способы их использовать на поле боя?

- В какой-то степени то, что происходит в Украине, началось в Ираке. Не только со стороны США, которые использовали дорогие, сложные дроны типа Reaper в войне с терроризмом для ударов по важным целям. Но и террористы "Исламского государства" начали использовать дешевые квадрокоптеры, крепить на них взрывчатку и сбрасывать на командные пункты. Масштаб применения дронов в Украине впечатляет, но дело не только в этом. Украинцы нашли возможность быстро передавать полученную с дронов информацию в командные пункты. Новой была степень интеграции дронов в низовые структуры армии.

- В последние недели мы видим, как наносятся удары дронами все глубже по территории России, хотя Украина это официально не признает. Это результат долгой подготовки украинцев?

- Украинская промышленность по производству дронов набирает обороты. По данным украинской стороны, около 80 компаний занимаются производством БПЛА. Их продукция становится все более сложной, радиус действия - более дальним. Это важно. Украина рассматривает дроны дальнего действия как альтернативу дальнобойным средствам, которые Запад пока не хочет передавать. Мы видим результаты некоторых проектов, возможность наносить удары по российской территории.

- Что вы знаете о дронах, которые используют для ударов по Москве? В чем их особенность?

- По понятным причинам мы не много знаем об этих системах. Судя по доступным кадрам, некоторые дроны довольно большие по размеру. Некоторые управляемые, другие - автономны, что позволяет лететь дольше. Украинцы работают над увеличением количества взрывчатки, которые могут нести дроны. И мы видим проблемы, которые касаются всех стран, не только России - такие БПЛА трудно выявить. Они летят медленно, низко, скрываясь за рельефом местности. У россиян есть возможность радиоэлектронной борьбы с дронами, так им, похоже, удалось остановить дроны под Москвой. Но это сигнал - и россиянам, и украинскому населению - о возможности наносить удары по российской территории.

- Какая украинская атака дронами за полтора года наиболее впечатлила западных экспертов?

- Лично меня больше впечатляет умная стратегия ударов по российской логистике. Мы видели удары по хранилищам топлива в Крыму. Некоторые атаки дронов заставили россиян отодвинуть от передовой командные пункты и центры снабжения. Меня меньше впечатляют удары непосредственно по Москве. Есть понятное желание нанести психологический удар по России. Но когда я смотрю на это как эксперт, который изучает историю боевой авиации, традиционно такие удары приводят к обратному эффекту, к большей сплоченности вокруг властей. Меня беспокоит, что это может произойти и в России.

- Россия тоже работает над расширением арсенала БПЛА. Есть сообщения, что иранские беспилотники уже якобы собираются на территории РФ. Украинцы опасаются, что, возможно, россияне их в чем-то обогнали. Что вы думаете о российских технологиях БПЛА? Россия учится? Один конкретный пример - ударный беспилотник "Ланцет". Такое впечатление, что ВСУ очень трудно с ним справиться...

- В начале войны российские силы сильно отставали по дронам. У них были военные разработки, но они отставали в использовании коммерческих дронов. Украина быстро начала масштабную кампанию сбора средств на беспилотники. Россиянам пришлось догонять. Сейчас они понимают значение дронов и пытаются наверстать упущенное. Им пришлось обратиться к иранцам и даже перенести часть производства в Россию.

Что касается "Ланцетов", то это дрон, который взрывается при столкновении. Это нечто среднее между дроном и ракетой. Он довольно устойчив к средствам радиоэлектронного подавления, это ограничивает возможности его перехвата для украинцев. В итоге решающим становится количество, ведь эти дроны относительно дешевые. Возможность производить большое количество таких дронов становится критической.

- У России репутация страны с очень мощными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют против дронов. Но это не сработало так, как ожидали. Почему?

- До этой войны я слышала очень много о возможностях российских систем РЭБ. Я ожидала, что они себя хорошо проявят, но мы этого не увидели в начале войны. Причин может быть несколько, например, тот факт, что Украина использовала много советских вооружений. Это усложнило для россиян задачу парализовать украинские системы и не затронуть свои. В этом - уникальность этой войны. Вторая возможная причина - украинцы вынужденно используют много разных видов западного оборудования. У России нет универсального средства РЭБ против этого. И третье - украинцы нашли методы противодействия. То есть это все та же игра, кто быстрее приспособится.

- В каком направлении развивается ситуация? Мы видим все больше дронов. В начале вторжения это были единицы, теперь десятки дронов принимают участие в одной атаке. Увидим ли мы сотни и, возможно, тысячи беспилотников, которые одновременно атакуют одну цель?

- Да, думаю к этому идет. Я не знаю, произойдет ли это в войне в Украине. Надеюсь, что нет, потому что война закончится раньше, а не позже. Но в целом дело идет к использованию целого роя дронов, которые коммуницируют между собой и координируют свои действия по цели. Военные технологии развиваются в этом направлении. Речи идет о большом количестве дронов, причем дешевых дронов. Это огромное изменение. Мы видели похожее в Первой мировой войне - ставку на количество и огневую мощь, и это сейчас возвращается.

- Почему мы до сих пор этого не видели?

- Дело в технологии, она есть. Но готовые к применению на поле боя разработки еще не завершены. Второй момент - насколько мы готовы к автоматизации этих систем. Многие военные до сих пор не готовы передать машинам контроль на поле боя. Мы до этого еще не дошли. Но шаги в этом направлении делаются, в том числе в ходе войны в Украине.

- Помогут ли высокие технологии выиграть эту войну и как быстро? Что будет решающим - технологии или солдаты, которые будут воевать и гибнуть?

- Мы на Западе любим технологии и всегда ищем "серебряную пулю" в виде технологий. Но война в Украине показала, что это играет менее решающую роль, чем многие думают. Были большие ожидания от систем HIMARS, потом Patriot, теперь танки Abrams. Но мы видим, что ни одна из систем не меняет ход войны. В итоге главное - как применяются технологии и солдаты, их умение использовать и комбинировать разные системы. Решающим будет количество. У кого в итоге останется больше танков, больше дронов, больше зарядов для артиллерии, тот, вероятно, и победит.

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