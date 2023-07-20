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Карты "Тинькофф" UnionPay перестанут работать за границей

Лиза Ламбрехт
19 мин. назад

Подпавшие под санкции США банки "Тинькофф" и "Солидарность" призвали клиентов, находящихся за рубежом, снять наличные.

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Банкомат с логотипом "Тинькофф банка"
Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Выпущенные "Тинькофф банком" карты UnionPay перестанут работать за границей с пятницы, 21 июля, из-за введенных против банка американских санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

В банке порекомендовали клиентам, находящимся за рубежом, снять наличные в ближайшее время, уточнив, что в России карты продолжат работать как обычно. Представители "Тинькофф" добавили, что в скором времени прекратят выпуск карт UnionPay из-за решения платежной системы.

Снять наличные клиентам, оказавшимся за пределами РФ, советует и другой российский банк - "Солидарность", также подпавший под новые ограничительные меры США. "Из-за опасения вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов денежных средств от банка за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кредитной организации.

Санкции США против Кудрина и пяти российских банков

Ранее 20 июля США ввели санкции против пяти российских банков. Помимо "Тинькофф" и "Солидарности", в список вошли "Локо Банк", "Юнистрим" и Петербургский социальный коммерческий банк. Кроме того, Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении 18 россиян, включая экс-главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Также под санкции подпали нескольких грузовых и пассажирских судов, промышленные и оборонные предприятия, исследовательские центры и институты РАН.

В сообщении министерства финансов США указывается, что новые меры призваны перекрыть Москве доступ к товарам, позволяющим продолжать войну против Украины, а также сократить доходы РФ от металлургического и горнодобывающего сектора, подорвать ее будущие энергетические возможности и ухудшить доступ России к международной финансовой системе.

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Сообщение в Telegram-канале "Тинькофф банка"

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