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В Татарстане студентов заставляют собирать дроны Shahed

Даниил Сотников
23 мин. назад

По рассказам учащихся, несколько сотен из них привлекли к сборке иранских дронов, а остальные проекты колледжа "Алабуга Политех" постепенно сворачиваются.

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Иранский дрон-камикадзе Shahed
Иранский дрон-камикадзе ShahedФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Несовершеннолетних студентов колледжа "Алабуга Политех" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане привлекают к сборке дронов Shahed, в том числе угрожая штрафами и отчислением за отказ от работы. Об этом говорится в совместном расследовании издания "Протокол" и YouTube-канала "РЗВРТ", опубликованном в понедельник, 24 июля. По словам собеседников изданий, из примерно 1000 учащихся в "Алабуга Политех" несколько сотен задействованы в сборке иранских дронов-камикадзе. В первую очередь, утверждают источники, речь идет о подростках от 15 до 17 лет, поступивших в колледж после девятого класса школы.

Как утверждают авторы расследования, на проект по сборке дронов "перебрасываются все возможные силы", а ради этого останавливают или ликвидируют другие проекты.

Студентам угрожают за отказ работать

За сборку дронов студенты получают 30-40 тысяч рублей в месяц, причем нередко им приходится работать без перерывов на отдых и еду, пишет "Протокол". Кроме того, учащимся нельзя разглашать информацию о производстве - это указано в договоре об обучении. За нарушение студента могут обязать выплатить колледжу штраф в 1,5-2 млн рублей, пишут авторы расследования.

"Все боятся. Мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас очень сильно запугивает по этому поводу", - объяснил один из студентов причину, по которой никто из них не выступает против. Кроме того, по словам учащихся, в колледже помимо камер наблюдения установлены и системы прослушки.

"Либо отчисляешься, либо сидишь на проекте"

"Нам все это, в принципе, очень сильно не нравится. Но уйти с проекта невозможно. Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проекте", - рассказал еще один студент. Как отмечают авторы расследования, при поступлении в колледж родители учащегося подписывают документ, обязывающий их в случае отчисления сына или дочери выплатить до 420 тысяч рублей.

По словам другого студента, у всех, кто занят производством дронов, служба безопасности "Алабуги" отбирает телефоны перед началом работы и просматривает переписку, в связи с чем "была куча отчислений за распространение информации".

Колледж "Алабуга Политех" был создан в 2021 году в особой экономической зоне "Алабуга". Ее гендиректор - депутат госсовета Татарстана Тимур Шагивалеев. На сайте колледжа утверждается, что в нем действует "дуальная программа: работа + обучение", а зарплата студентов составляет до 70 тысяч рублей.

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