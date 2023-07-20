Миссия ЮНЕСКО проведет предварительную оценку нанесенного ущерба. В интервью DW Лутц Мёллер, заместитель главы Комиссии по делам ЮНЕСКО в Германии, подчеркнул, что разрушены объекты "всеобщего значения". По его словам, пострадали Археологический музей, Литературный и Морской музеи, и пока нет полной информации о том, потеряны ли их коллекции навсегда.