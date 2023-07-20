Одесса после обстрела. Какие культурные памятники пострадали?
Центр Одессы, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, значительно пострадал в результате ракетной атаки РФ в ночь на 23 июля. Фотогалерея DW.
Спасо-Преображенский кафедральный собор
В результате российского ракетного удара большие повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор - крупнейший православный храм Одессы.
Собор с трагической историей
Первый камень был заложен в 1794 году. Спасо-Преображенский кафедральный собор строили по проекту инженера Вонрезанта в стиле классицизма. В 1936 году православный храм был разрушен. После воссоздания на прежнем месте был освящен московским патриархом.
При ракетном ударе пострадали святыни
Представители духовенства сообщили о прямом попадании ракеты в главный алтарь. Сообщается также, что в результате обстрела пострадали перекрытия, значительно повреждена внутренняя отделка, уничтожены служебные помещения нижней части собора, нанесен вред иконам. По оценкам архитекторов, часть храма уже не подлежит ремонту.
Под российским ударом - старая Одесса
Существенные повреждения получили по меньшей мере 28 памятников архитектуры (помимо собора). Среди них здание Одесского городского кредитного общества, Доходный дом Заблудовского и Дом Ковалевского на улице Гоголя. Пострадали не только сами здания, но и знаменитые дворики с их неповторимой атмосферой.
Дом Чижевича
Среди пострадавших в Одессе объектов - бывший дом общественного деятеля и мемуариста Осипа Чижевича, построенный в середине XIX века.
Дом ученых
Значительный ущерб нанесен и одесскому Дому ученых - памятнику национального значения. Здание чудом выстояло в годы Второй мировой войны. В его изысканных интерьерах не раз снимали кинофильмы и телепередачи. Сейчас в здании выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель.
Дом Екатерины Соломос
Дом Екатерины Соломос известен тем, что в нем жили известные в Одессе врачи. Последний четвертый этаж имел мансардные окна с витражами. И крыша, и вся верхняя часть дома сейчас полностью разрушены.
В Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО
Миссия ЮНЕСКО проведет предварительную оценку нанесенного ущерба. В интервью DW Лутц Мёллер, заместитель главы Комиссии по делам ЮНЕСКО в Германии, подчеркнул, что разрушены объекты "всеобщего значения". По его словам, пострадали Археологический музей, Литературный и Морской музеи, и пока нет полной информации о том, потеряны ли их коллекции навсегда.