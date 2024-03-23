Пожар на НПЗ в Самарской области после атаки дрона

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новокуйбышевске Самарской области в ночь на субботу, 23 марта, прозвучали не менее двух взрывов и начался пожар. По данным местных СМИ, после падения беспилотника загорелась колонна нефтеперерабатывающей установки. О пострадавших от этого инцидента пока не сообщалось. На месте работают пожарные службы. НПЗ в Новокуйбышевске специализируется на выпуске высококачественного моторного топлива.

Атаки дронов на российские НПЗ

За последние недели усилились атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Согласно информации украинских военных, с 2022 года Киев не менее 12 раз атаковал крупные российские НПЗ. В этом году произошло уже как минимум 9 подобных атак, в результате которых в России повысились цены на бензин и снизились объемы переработки нефти.

Бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт, как пишет газета Financial Times, отметила, что Украина может поразить значительную часть российской энергетической инфраструктуры, поставив под угрозу около 60 процентов экспорта страны. Кроме того, по данным газеты, США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ.

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