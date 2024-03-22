Удары дронов по НПЗ в РФ: масштабы ущерба и как их защищают

Российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись атакам дронов не менее 37 раз с момента вторжения РФ в Украину. DW - о том, какой ущерб наносят эти атаки и как НПЗ борются с беспилотниками.

Россия в ночь на пятницу, 22 марта, нанесла массированный удар по Украине, который в Киеве назвали "самой масштабной атакой на энергетику с начала военных действий". По украинской энергетической инфраструктуре было выпущено 90 ракет разных типов и 60 беспилотников. Часть из них сбили системы ПВО, но, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнерегии в разных областях страны. Это далеко не первая атака по украинским энергообъектам. Еще до нее, согласно подсчетам Киевской школы экономики, инфраструктуре Украины был нанесен ущерб на сумму 155 млрд долларов.

Под ответные удары попадают российские нефтеперерабатывающие заводы. По подсчетам DW, c февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение армии РФ в Украину, российские энергетические объекты были атакованы не менее 37 раз, в 80% случаев боевые дроны достигли цели. Ущерб для российской инфраструктуры оказался таким, что существенная часть мощностей российских НПЗ была переведена в режим аварийного простоя, а правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина.

Нефтеперерабатывающие заводы в России, в том числе в Сибири, стали активно оснащать системами обнаружения и подавления беспилотников. Очевидная причина - все более дальние удары ВСУ по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину: дроны начали долетать до предприятий в Самаре.

Средства борьбы с беспилотниками закупили предприятия в Сибири

За последние полгода нефтеперерабатывающие предприятия активно закупали системы РЭБ - радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Системы обнаружения и подавления беспилотников заказала даже Ангарская нефтехимическая компания, которая находится примерно в 5 тысячах километров от границы с Украиной. Подобным оборудованием оснастили новосибирский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", а также Новосибирский завод химконцентратов.

Украинский дрон SHARK Фото: Ukrspecsystems

Популярностью у заказчиков пользуются "окопные РЭБ": "Скворец" и "Гарпун". Это мобильные комплексы, которые применяются армией РФ на фронте в Украине. Системы способны обнаруживать радиосигналы беспилотников в радиусе 2 км, а также создавать помехи для управления ими на расстоянии до 1 км. Стоимость одного комплекта "Скворца" составляет около 12 млн рублей.

В некоторых случаях РЭБ помогают отражать атаки - в Кстовском районе Нижегородской области, как утверждают власти, 31 января были обезврежены два беспилотника. За два дня до этого отбита атака на Ярославский НПЗ. Дроны несколько раз долетали до северо-запада страны: Киришский НПЗ под Санкт-Петербургом был дважды безуспешно атакован, а в небе над Петербургским нефтяным терминалом дрон самолетного типа сбила российская ПВО.

Система РЭБ не способна перехватывать некоторые типы беспилотников

Комплексы РЭБ заказывали еще в конце 2022 года Новокуйбышевский НПЗ и Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Но это оборудование предприятиям не помогло - 13 марта три боевых дрона влетели в Рязанский нефтеперерабатывающий завод, а спустя три дня очевидцы засняли взрыв в Новокуйбышевском НПЗ.

После налета дронов на НПЗ в Краснодаре Фото: Veniamin Kondratyev/Telegram/AP Photo/picture alliance

Средства РЭБ не способны поражать некоторые типы дронов, которые работают автономно и не связаны с операторами и спутниками, объясняет военный эксперт Юрий Федоров. Самоуправляющийся дрон летит по заданным координатам, может сканировать цель и превращает видеоизображение в поток цифровых сигналов, поясняет Федоров: "РЭБ эффективны, когда есть поток сигналов между беспилотником и неким управляющим субъектом. Он создает помехи или перехватывает управление, но нужно знать частоту, на которой происходит радиообмен".

Против массового налета дронов, состоящим, например, из 35 беспилотников бессильна и российская ПВО, говорит Федоров: "Такая система перегружается, так как способна сбить только 30 дронов. В итоге пять успевают достичь цели". Современные беспилотники самолетного типа, по его словам, могут преодолевать до 1 тысячи километров.

НПЗ отключают подсветку в ночное время и укрепляют резервуары

Российские НПЗ ищут и другие способы защиты от беспилотников. Дочерняя структура "Газпрома" - "Газпромнефть Марин Бункер" - через тендер ищет подрядчика, который укрепит стенки резервуаров для предприятия "Новороснефтесервис" в селе Кирилловка под Новороссийском. Дополнительную защиту нефтехранилища заказчик оценил в 6 млн рублей, а работы необходимо выполнить за три месяца.

К атакам дронов готовится "Саратовнефтепродукт" (дочерняя компания ПАО "Роснефть"). Предприятие в конце прошлого года потратило больше миллиона рублей на систему РЭБ ПД-703 "Кейс Мульти", внешне похожую на дорожный чемодан. Радиус действия подавления беспилотников у комплекса - 4 км. Этим компания решила не ограничиваться: на заводе по ночам отключают наружное освещение и растягивают маскировочные сетки на территории, писало местное издание "164.ру".

В зоне поражения 40% российских мощностей по переработке нефти

Мощность атакованных с начала года заводов превышает треть всего производства нефтепродуктов в стране: это около 102,5 млн т. из 275 млн т., подсчитал российский Forbes. По данным агентства Reuters, 13% суммарных мощностей действующих первичных установок переработки нефти на российских НПЗ находятся в режиме аварийного простоя.

В конце февраля российские власти запретили экспорт бензина до 1 сентября текущего года. Из-за продолжающихся атак беспилотников и сокращения производства выросли цены на топливо. В середине марта бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоил больше 60 тысяч рублей за тонну. Поэтому власти решили увеличить мощности внутри страны. Скорее всего, часть производства может взять на себя Омский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший в стране. Его максимальная мощность - до 22 млн тонн нефти в год.

Атакованные заводы быстро восстанавливают

Заводы, недостижимые для украинских дронов, способны покрыть потребность российской армии в топливе, считает независимый эксперт по энергетике Сергей Вакуленко.

Сергей Вакуленко Фото: DW

До февраля 2022 года Вакуленко возглавлял департамент стратегии и инноваций ПАО "Газпром нефть". По его словам, беспилотники наносят отдельные повреждения установкам НПЗ, которые в большинстве случаев могут быть относительно быстро восстановлены: "Удары по российским НПЗ создают убытки нефтяным компаниям, но не наносят ущерба бюджету и практически не влияют на объем российской экспортной выручки".

Впрочем, говорит эксперт, такие атаки важны в войне на истощение: "Стоимость дронов, даже с учетом того, что до цели доходит небольшая часть атакующего роя, в десятки, если не сотни раз ниже стоимости ликвидации причиняемого ущерба". Украина, по мнению Вакуленко, способна снижать выработку российских НПЗ быстрее, чем нефтяные компании будут способны их восстанавливать.

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