Аэропорты Москвы из-за угрозы атак БПЛА ограничивали работу

В ночь на 17 марта и утром в Подмосковье были сбиты пять беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ограничения в работе аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский действовали несколько часов.

Росавиация утром в воскресенье, 17 марта, временно ограничила работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне угроз атак с применением беспилотников. Ограничения были введены в 09.39 мск "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов" и сняты в 11.15 мск.

Ограничения привели к задержкам вылетов и прилетов.

Атаки с применением БПЛА

В ночь на 17 марта и утром в Подмосковье были сбиты пять беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Три дрона были сбиты в городском округе Домодедово, еще два - в Раменском и Ступинском городских округах.

По данным Telegram-каналов, обломки одного из дронов упали на территории склада в Домодедово, что привело к частичному обрушению крыши. Канал Shot утверждает, что сбитые беспилотники были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков.

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