Киев заявил о разработке дронов дальностью более 1000 км

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью газете Die Welt во вторник, 2 апреля, заявил, что в арсенале вооруженных сил страны уже есть модели, которые могут преодолевать расстояние более 1000 километров. "Большинство используемых беспилотников имеют дальность полета от 700 до 1000 км. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 км", - сообщил министр, уточнив, что при недавних украинских атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были использованы БПЛА со способностью поражать объекты на расстоянии до 1000 километров.

Федоров заявил, что Украина в 2024 году увеличила производство беспилотников дальнего действия в десять раз по сравнению с прошлым годом. "Сегодня у нас много компаний, которые производят такие беспилотники, и их производство растет", - добавил он. Помимо этого, глава Минцифры предположил, что уже к концу 2024 года на фронте в распоряжении ВСУ могут появиться первые прототипы дронов с искусственным интеллектом.

Атака в 1000 км от границы с Украиной

Как минимум семь человек пострадали в результате атаки беспилотников по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. По информации агентства РБК-Украина, целью атаки в Республике Татарстан стал завод по сборке иранских дронов-камикадзе "Шахед", выпускающихся в России под маркой "Герань-2". Операция была проведена Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР). Как сообщил агентству источник в украинских спецслужбах, в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Особая экономическая зона "Алабуга" расположена в более чем 1000 км от границы с Украиной. Кроме завода по производству беспилотников, на ее территории также находится НПЗ "Элаз-Нефтепродукт", а также общежития для работников предприятий. По данным российских СМИ, удары были нанесены беспилотниками UJ-22 Airborne. Этот дрон имеет размах крыльев 4,6 м, может нести как минимум 20 кг взрывчатки. Ранее сообщалось, что их предельная дальность полета составляет 800 км.

В феврале и марте украинские военные нанесли не менее 13 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, расположенным в западной части РФ. По подсчетам DW, всего c начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, российские энергетические объекты были атакованы не менее 37 раз, и в 80 процентов случаев боевые дроны достигли цели. Ущерб для российской инфраструктуры оказался таким, что существенная часть мощностей российских НПЗ была переведена в режим аварийного простоя, а правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина.

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