Производство топлива в России снижается из-за атак БПЛА

Атаки украинских дронов на НПЗ в России продолжают сказываться на объемах производства бензина и дизеля, следует из данных Росстата.

В России из-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы продолжает снижаться еженедельное производство бензина и дизеля, пишет "Новая газета Европа " со ссылкой на данные Росстата в среду, 27 марта.

За неделю с 18 по 24 марта российские НПЗ произвели 754,6 тысячи тонн бензина и 1,648 млн тонн дизтоплива, что на 14,3% и 7% соответственно меньше, чем в аналогичный период прошлого года, подсчитало издание.

Ранее "Коммерсант" сообщал , что производство бензина в России за неделю 13-19 марта упало на 3,9% относительно предыдущей недели и на 5,2% относительно плана выпуска. Это была первая неделя, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ, отмечало издание. При этом поставки на внутренний рынок удалось сохранить на прежнем уровне благодаря запасам, писала газета.

Атаки украинских дронов на российские НПЗ

В марте усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, на обоих предприятиях после ударов начались пожары. В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, в результате падения одного из них возник пожар.

По подсчетам "Новой газеты Европа", к середине марта атаки ВСУ затронули примерно шестую часть (16%) от российского производства автомобильного топлива.

США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ

Соединенные Штаты призвали власти Украины прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, написала 22 марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Как отмечает издание, этот призыв связан с опасениями США роста мировых цен на нефть, а также ответных мер России в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы страны, терминалы, склады и нефтехранилища, расположенные на западе РФ.

В Украине НПЗ назвали законными целями с военной точки зрения.

Смотрите также: