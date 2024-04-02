Беспилотники впервые атаковали Татарстан

Удар был нанесен по особой экономической зоне "Алабуга", где находится завод по сборке дронов-камикадзе. В результате атаки беспилотников пострадали как минимум 7 человек.

Как минимум семь человек пострадали в результате атаки беспилотников по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Это первый подобный инцидент с начала агрессивной войны России против Украины. "Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", - заявил журналистам президент Татарстана Рустам Миниханов.

Российские Telegram-каналы публикуют видео момента удара беспилотника по объекту в Елабуге. Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны "Алабуга" и студентов местного колледжа "Алабуга Политех" в 2022 году.

В 1000 км от границы с Украиной

По информации агентства РБК-Украина, целью атаки в российском Татарстане стал завод по сборке иранских дронов-камикадзе "Шахед", выпускающихся в России под маркой "Герань-2". Операция была проведена Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР). Как сообщил агентству источник в украинских спецслужбах, в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Особая экономическая зона "Алабуга" расположена в более чем 1000 км от границы с Украиной. Кроме завода по производству беспилотников, на ее территории также находится НПЗ "Элаз-Нефтепродукт", а также общежития для работников предприятий.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал об атаке беспилотника на местный нефтеперерабатывающий завод. По его словам, дрон был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы, никто не пострадал. Агентство "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что атака пришлась по заводу "Танеко". В результате возник пожар, его удалось потушить за 20 минут. Неназванный представитель экстренных служб сказал "РИА Новости", что всего было три БПЛА.

По данным российских СМИ, удары были нанесены беспилотниками UJ-22 Airborne. Этот дрон имеет размах крыльев 4,6 м, может нести как минимум 20 кг взрывчатки. Ранее сообщалось, что их предельная дальность полета составляет 800 км.

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